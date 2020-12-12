【香港愛情故事】腌尖白彪對擺酒諸多意見　龔嘉欣：我們不是有錢人應睇餸食飯【有片】

▲ 《香港愛情故事》表達貧賤夫妻百事哀。

TVB劇《香港愛情故事》因題材夠貼地引起討論，昨晚（12月11日）《香港愛情故事》劇情講女主角邱凱琪（龔嘉欣飾）與男友陳子朗（羅天宇飾）準備結婚，卻受到未來老爺（白彪飾）諸多挑剔，意見多多，令一對小情人苦不堪言。

其實《香港愛情故事》劇情講邱凱琪因為與父親反目無家可歸，於是搬到男友陳子朗的公屋同居，他們希望盡快儲到買樓基金，擁有自己二人世界，不用生活在睡房與客廳只得一簾之隔，寄人籬下的生活。

【香港愛情故事】為儲錢買樓與男友家人同居 「龔嘉欣」忍受未來老爺霸道無禮【有片】

▲ 兩小口打算結婚。（《香港愛情故事》截圖）

【香港愛情故事】龔嘉欣享受現況不急生B Katy：只希望不要太遲生小朋友

當邱凱琪和陳子朗準備結婚事宜，原本不打算擺酒的二人，為了父母高興，選擇在酒樓擺8圍，卻惹得子朗爸爸不屑，先是挑剔餸菜不夠體面，再來是酒席不夠招呼自己的朋友，最不滿的是選址在酒樓擺酒，堅持一對新人在酒店擺酒。

▲ 未來老爺百般阻撓。（《香港愛情故事》截圖）

未過門先受氣

對於未來老爺的挑剔，邱凱琪忍不住爆發：「我們不是有錢人，應該睇餸食飯。本來打算不擺酒，是為了你們開心先擺。」

未來老爺回擊：「為我們？所以說你們30多歲還不懂事，結婚要體體面面，告訴別人你們長大，可以成家立室。就算老婆醜樣也要敲鑼打鼓告訴別人。」

最後邱凱琪與未來老爺鬧得不歡而散，陳子朗唯有充當中間人，表示會再和酒樓商量。

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在現實中，新人與「四大長老」的價值觀不同，最終往往難為了一對新人，要為父母面子被逼充大頭鬼，所以當中劇情引不少人共鳴。

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