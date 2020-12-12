【新冠疫苗】 許樹昌料2022年初本港有群體保護效應　籲市民毋須擔心疫苗來自哪個國家

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本港第四波新冠肺炎疫情持續，並蔓延至多個屋苑，港府昨宣布新冠疫苗最快明年一月到港； 港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌 籲巿民不用擔心新冠病毒疫苗屬於哪種科技或國家，因為每款疫苗能出到巿面都經過有關程序確保安全有效，又指 要到2022年初，有6至7成港人會經自然感染或接種疫苗產生抗體，屆時會有群體保護效應。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（12日）於電台節目上指，巿民不用擔心新冠病毒疫苗屬於哪種科技或國家，因為每款疫苗能出到巿面都經過有關程序，完成3期試驗證明有效用才會取得當地批准，效用在醫學雜誌亦會看到。優先群組會為60歲以上或長期病患、醫院院舍工作等人士。

許樹昌續指，美國輝瑞委托復星醫藥用內地生產線生產，因購買原廠貨，乾冰只能保到20小時，所以不會從歐洲訂貨，相信復星會提供雪櫃運送，而疫苗到港到須醫院稀釋； 他預計，本港要到2022年初，有六至七成人口，經自然感染或接種疫苗產生抗體，就會有群體效應隨之減少確診個案。

許樹昌指，現時患者 年齡層、職業分布廣泛，入院後病毒量高，「有3分之1人無病徵，很難找到誰人帶病毒」，反映社區有廣泛傳播，病毒滲透力強，又提到 早前社交距離措施不足，如很多私人公司都無參與在家工作等，而新社交距離措施實施後，留意到近日上班時間塞車減少，商場人流亦下降，形容「其實依家措施都好嚴」，相信一、兩星期就能看到效果。

他又透露， 威爾斯醫院日前接獲亞博館轉介1名33歲病人，因病情惡化送往深切治療部搶救，要「聞好高（濃度）氧氣」，重申「後生（病情）唔一定輕微，有時可以好嚴重」，又提到有病人發病後沒有求醫，後來急轉直下為嚴重，入急症室「照肺兩邊肺白晒、缺氧」，促市民有症狀要盡快求醫。

新冠病毒蔓延至多個屋苑，如麗晶花園、黃大仙龍蟠苑、大埔廣福邨及觀塘寶達邨，出現較多新感染個案， 許樹昌指如大廈一至兩個不同座向或層數單位有人確診可能屬巧合，但提到麗晶花園情況，形容與當年沙士淘大花園相似，許認為如果屋苑樓齡有30年以上，市民最好是每隔2、3日倒水到U型氣隔，減少傳播機會；至於如葵盛花園第8座5樓情況，「如一層出現多宗個案，反映該層污染得很厲害」。

被問到港府以逗留某地方逾2小時作強制檢測標準， 許樹昌坦言相關準則 「其實沒有科學根據，屬隨意式訂下」，至於強制檢測成效， 許指港府可向大廈管理處對回住客資料，而訪客亦應有紀錄，強調亦須 靠市民配合，如安裝「安心出行」，或用各種方法紀錄行蹤。

提到有批評指由外地來港人士須入住指定檢疫酒店於本月22日才生效屬太遲， 許樹昌透露，有向 公務員事務局局長聶德權了解，得知因部分酒店指現時仍有其他旅客入住，「雖然話遲咗啲，但都有人係近聖誕番」 ；至於現時返港留學生無專車接送又毋需入住指定檢疫酒店， 許指相關人士仍須到酒店檢疫，「由員工送 物資送飯，不準探訪，盡量封哂，而在第19日留第3個樣本會隱陣點。」

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記者：鄧凱文