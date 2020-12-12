【新冠肺炎】 許樹昌料2022年初本港有群體保護效應 籲市民毋須擔心疫苗來自哪個國家
本港第四波新冠肺炎疫情持續，並蔓延至多個屋苑，港府昨宣布新冠疫苗最快明年一月到港；港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌籲巿民不用擔心新冠病毒疫苗屬於哪種科技或國家，因為每款疫苗能出到巿面都經過有關程序確保安全有效，又指要到2022年初，有6至7成港人會經自然感染或接種疫苗產生抗體，屆時會有群體保護效應。
港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（12日）於電台節目上指，巿民不用擔心新冠病毒疫苗屬於哪種科技或國家，因為每款疫苗能出到巿面都經過有關程序，完成3期試驗證明有效用才會取得當地批准，效用在醫學雜誌亦會看到。優先群組會為60歲以上或長期病患、醫院院舍工作等人士。
許樹昌續指，美國輝瑞委托復星醫藥用內地生產線生產，因購買原廠貨，乾冰只能保到20小時，所以不會從歐洲訂貨，相信復星會提供雪櫃運送，而疫苗到港到須醫院稀釋；他預計，本港要到2022年初，有六至七成人口，經自然感染或接種疫苗產生抗體，就會有群體效應隨之減少確診個案。
許樹昌指，現時患者年齡層、職業分布廣泛，入院後病毒量高，「有3分之1人無病徵，很難找到誰人帶病毒」，反映社區有廣泛傳播，病毒滲透力強，又提到早前社交距離措施不足，如很多私人公司都無參與在家工作等，而新社交距離措施實施後，留意到近日上班時間塞車減少，商場人流亦下降，形容「其實依家措施都好嚴」，相信一、兩星期就能看到效果。
他又透露，威爾斯醫院日前接獲亞博館轉介1名33歲病人，因病情惡化送往深切治療部搶救，要「聞好高（濃度）氧氣」，重申「後生（病情）唔一定輕微，有時可以好嚴重」，又提到有病人發病後沒有求醫，後來急轉直下為嚴重，入急症室「照肺兩邊肺白晒、缺氧」，促市民有症狀要盡快求醫。
新冠病毒蔓延至多個屋苑，如麗晶花園、黃大仙龍蟠苑、大埔廣福邨及觀塘寶達邨，出現較多新感染個案，許樹昌指如大廈一至兩個不同座向或層數單位有人確診可能屬巧合，但提到麗晶花園情況，形容與當年沙士淘大花園相似，許認為如果屋苑樓齡有30年以上，市民最好是每隔2、3日倒水到U型氣隔，減少傳播機會；至於如葵盛花園第8座5樓情況，「如一層出現多宗個案，反映該層污染得很厲害」。
被問到港府以逗留某地方逾2小時作強制檢測標準，許樹昌坦言相關準則「其實沒有科學根據，屬隨意式訂下」，至於強制檢測成效，許指港府可向大廈管理處對回住客資料，而訪客亦應有紀錄，強調亦須靠市民配合，如安裝「安心出行」，或用各種方法紀錄行蹤。
提到有批評指由外地來港人士須入住指定檢疫酒店於本月22日才生效屬太遲，許樹昌透露，有向公務員事務局局長聶德權了解，得知因部分酒店指現時仍有其他旅客入住，「雖然話遲咗啲，但都有人係近聖誕番」 ；至於現時返港留學生無專車接送又毋需入住指定檢疫酒店，許指相關人士仍須到酒店檢疫，「由員工送物資送飯，不準探訪，盡量封哂，而在第19日留第3個樣本會隱陣點。」
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記者：鄧凱文