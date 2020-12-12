現職公務員須簽署聲明擁護基本法 聶德權：拒簽者將要求離職

▲ 聶德權今日在電台節目上表示，現職公務員須簽署聲明擁護基本法，拒簽者要離職。（經濟日報資料圖片）

由今年7月1日或之後入職的公務員，需要簽署聲明擁護基本法，而現職公務員也即將被要求簽署聲明。

公務員事務局局長聶德權今（12日）在電台節目上表示，公務員須擁護基本法、效忠特區並對特區政府負責，要求他們簽署聲明與宣誓，是要他們承諾及確認這些基本責任，如果有人拒絕，管方會嚴重質疑對方是否不接納這些基本責任，不適合在公務員隊伍履行職務，會考慮根據公務人員管理命令既有機制，要求有關人士離開公務員隊伍。

聶德權續指，若有人簽署聲明後，有言行違誓，政府會視乎該言行有無違法，若有違國安法，被法庭定罪，會按法例處理及終止職務，若只是違規，就會按紀律機制處理。聶相信，不難分辨公務員是對個別措施有意見，抑或是要針對、抗拒及敵視政府，處理過程中會小心，亦會給予同事申辯機會。

聶德權又說，擁護基本法，等於支持基本法將一國兩制方針制度化，反問若果公務員違反誓言，是否等於好大機會對一國兩制方針、對香港作為國家一部分有疑問，甚至是宣揚港獨，對抗、破壞香港利益，認為這些往往都觸及國家安全層面。

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責任編輯：楊玉珠