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【恐怖意外】筷子插蘋果進食不慎跌倒　2歲童筷子直插喉嚨後頸凸出

兒童健康 14:02 2020/12/12

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內地一名2歲童拿著筷子插蘋果進食，卻不慎跌倒，筷子直插喉嚨。

小朋友進食時不宜走動，以免發生意外。近日內地一名2歲童拿著筷子插蘋果進食，卻不慎跌倒，筷子直插他的喉嚨致後頸凸出，幸他被送到醫院接受治療後沒性命危險，否則插穿喉嚨後果可大可小。

綜合內地傳媒報道，事發於上月29日在江蘇淮安，當日下午一時多，嫲嫲想切蘋果給2歲9個月大的林林（化名）吃，但怕他的手骯髒，因此用筷子插著蘋果給林林，之後林林拿著蘋果騎三輪車出去玩，嫲嫲則入屋取東西。

筷子貫穿後頸凸出來

期間林林從三輪車跌倒大哭，嫲嫲聽見他的哭聲後，隨即從屋內奔出來，赫然發現一根筷子直插入林林的嘴巴，從側面可見筷子貫穿後頸凸出來，嚇得嫲嫲趕緊通知林林的父母。

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父母把林林送到當地醫院，經醫生檢查後發現他「口咽左側、頸椎左旁、左側頸部肌肉內異物」，不過由於他的情況複雜，加上年紀尚幼，他們輾轉去了幾間醫院，院方都表示難處理。

林林最終於當晚獲南京市兒童醫院接收為急診病人，醫生指筷子已長時間留在林林體內，容易引起感染，建議馬上為他做手術。斷層掃描檢查顯示，一隻約20厘米長的筷子插入林林的口腔，經過咽部後壁，並通過頸椎間隙一直到達後頸，幾乎貫穿皮膚。

醫生︰尖銳物品不能當玩具

雖然筷子未有傷及林林的食道和氣管，但醫生稱有機會對椎動脈和頸神經造成損傷，手術中或引起大出血。最終醫生為林林進行手術，成功將筷子取出，並將他口腔內的傷口清創縫合。林林留醫一周多後被轉至普通病房，已回復正常飲食並逐步康復。

醫生提醒家長，尖銳的物品不能給孩子當做玩具，尤其孩子在玩耍、運動時，手上不應拿著東西。此外，醫生指出，一旦孩子頭部不慎插入異物，無論傷口大小及深淺，家長都不應自行拔除，並且需盡快帶孩子求醫。

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責任編輯：王明芳

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