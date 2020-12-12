【偽富二代】網友初見面打邊爐埋單2萬元　男子非禮女事主後詐肚痛走數

▲ 假名媛遇上偽富二代，初見面打邊爐埋單2萬元，男方最終走數。

內地早前的「上海名媛群」、「假富二代」內幕被爆出，揭發不少人為求在微博打卡炫富，會一同租借名車、貴酒店等拍照。近日寧波一名女生以為在網上認識了有錢生意人，初次見面豪食二萬元火鍋，最終男方卻詐肚痛走人！

初次見面到高級火鍋店

綜合內地傳媒報導，寧波一名姓楊的平面模特兒不時會在微博上載照片，獲一名男子留言後互加微信。楊女表示，由男子的朋友圈和微博判斷應該是生意人：

我看他好像是做生意的，經常炫現金、林寶堅尼，看起來比較有錢。

她指，男子上月29日一直打電話給她，說要請她吃飯，於是她挑選了一間人均消費超過1,200人民幣的高級火鍋店，並指自己以往也經常去該餐廳食飯。兩人當日在包廂內見面，叫了帝王蟹、海鮮和日本和牛等食物，埋單總共6,000多人民幣。

▲ 楊女是平面模特兒。（圖片：微博）

男方詐肚痛走數

男方之後問楊女要不要喝酒，最後楊女挑了一支1.2萬元的Lafite紅酒。去到中途，男方突然說肚痛，表示自己「好像中毒一樣」想去廁所，但去之前卻突然非禮她：

他說「你待會是不是要去夜店啊，穿得那麼性感」，然後一下子把手伸到我的胸部。

直至男方去廁所時，楊女仍有與他聯繫，對方指自己請了她吃飯喝酒，想帶她去酒店。楊女等了一個多小時，男方仍沒有回來，電話也打不通，她只好自己埋單，幸好紅酒仍未開，所以不用收錢，否則帳單高達二萬元人民幣！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

二手車店工人扮「假高富帥」

她最後報警處理，警方調查後發現該名男網友在二手車店工作，工資只有幾千元，上傳的名車照片是別人的車。女方表示，自己介意的並不是要埋單，而是被猥褻，但警方指證據不足，無法立案。

記者之後打電話與「假高富帥」對質，他指楊女叫的酒及食物太貴，感覺被騙所以逃走，楊女仍堅稱酒不算貴，又指「店裡還有二十多萬的」。二人經過協商後，最終AA制解決事件。

此事在網民引起網民熱議，有人認為這是一個假名媛被假富二代騙了的故事，又指「男的貪色，女的談錢，各有所圖，誰騙誰了？」。

上海「名媛」群組被爆假炫富 夾份租酒店共用浴袍GUCCI絲襪打卡

近日，又有內地網民發表一篇題為《我潛伏上海「名媛」群，做了半個月的名媛觀察者》，講述內地一小撮女生扮富婆的內幕，她又提到群組成員不同的組團扮富婆打卡呃Like情況，包括15人各用200元租住上海頂級酒店一晚、40人夾份租Bvlgari Hotel景觀房，及6人夾份訂一份Ritz-Carlton雙人下午茶等，文中更提到成員們夾份租名牌Hermes手袋、60人夾份法拉利輪流打卡用，更恐怖的是會有人夾份買二手Gucci絲襪，衛生情況令擔憂。詳情即睇：【下一頁】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：陳珈希