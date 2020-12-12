【新冠肺炎】本港新增69宗確診個案　64宗屬本地個案包括19宗源頭不明

▲ 本港新增69宗確診個案

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（12日）新增69宗確診個案，包括5宗輸入個案及64宗本地感染，其中19宗為源頭不明個案，另有45宗與其他個案相關病例，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

多個群組再有擴大：

歌舞群組增4宗

日出康城地盤群組增1宗

機場AWE群組增2宗員工

將藍隧道群組增1宗相關個案

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：鄧凱文