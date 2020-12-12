【新冠肺炎】19宗源頭不明個案 另兩名染疫長者去世

▲ 今日增兩名患者死亡

本港今日新增69宗確診個案，本地64宗，其中19宗源頭不明，餘下45宗與之前個案相關。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指 ，一名在炮台山電器道183號馮明杰醫生診所工作的護士，其本月8日不適，家人亦確診，發病當日仍有上班，故相關病人要檢測；另一宗涉及沙田富山殮房個案，一名87歲老翁（個案編號7384)，本月2日在家昏迷死亡，直接送殮房，其家人其後確診，再取長者樣本後亦發現有感染，長者生前居於黃大仙橫頭磡東頭邨興東樓，曾與家人到與歌舞群組的新蒲崗越秀廣場新光宴會廳飲茶，但沒有跳舞，張竹君指可能該處有污染致感染。

▲ 一名居東頭邨興東樓的87歲老翁，去世被驗出確診新冠肺炎。（黃建輝攝）

另醫管局指，一位97歲女病人，昨日在家昏迷，傍晚6點多經救護車送到瑪麗醫院急症室，搶救室作心肺復蘇法及插喉幫助其呼吸，同時醫護為病人採鼻咽樣本作檢測，及轉送病人到內科病房，因恩恤原因，病人女兒曾到病房逗留15分鐘作探望，至晚上10時，得知病人檢測結果呈初步陽性，隨即轉到隔離病房，但病情持續惡化，至今早凌晨1時半不幸離世。

本港至今累計已有115名確診者及1名初步確診者離世。

張竹君補充指，昨日一宗確診個案為在中環輔道中20號德成大廈908室工作的外科專科醫生李念弘，其本月8日發病，但當日仍有工作，已要求診所暫停營運。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊玉珠