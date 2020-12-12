【新冠肺炎】19宗源頭不明個案涉炮台山診所護所 另兩名染疫長者去世

▲ 今日增兩名患者死亡

本港今日新增69宗確診個案，本地64宗，其中19宗源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指 ，源頭不明個案中，涉及一名在炮台山電器道183號馮明杰醫生診所工作的護士，其本月8日不適，家人亦確診，有部分人要檢疫及相關病人要檢測；另一宗涉及沙田富山殮房個案，一名87歲老翁，其日前在家昏迷死亡，直接送殮房並被驗出確診，其家人其後亦被驗出確診，老翁生前居於九龍城東頭村興東樓，曾與家人到與歌舞群組的新蒲崗越秀廣場新光宴會廳飲茶，但沒有跳舞，張竹君指可能該處有污染致感染。

另醫管局指，一位97歲女病人，昨日在家昏迷，傍晚6點多經救護車送到瑪麗醫院急症室，搶救室作心肺復蘇法及插喉幫助其呼吸，同時醫護為病人採鼻咽樣本作檢測，及轉送病人到內科病房，因恩恤原因，病人女兒曾到病房逗留15分鐘作探望，至晚上10時，得知病人檢測結果呈初步陽性，隨即轉到隔離病房，但病情持續惡化，至今早凌晨1時半不幸離世。

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：楊玉珠