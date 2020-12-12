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【新冠肺炎】再多118人出院現49人危殆61人嚴重　廣華醫院隔離病房護士初步確診

社會 16:55 2020/12/12

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廣華醫院隔離病房護士初步確診

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至今早9時為止，局方過去24小時共呈報123宗個案；在過去24小時，再多118名確診病人康復出院，至今共6114人康復出院。

醫管局指，截至今早9時，現時有1118名確診者在22間公立醫院及亞博館留醫，其中49人危殆、61人嚴重，其餘1008名病人情況穩定；公立醫院正使用1217張負壓病床及671間負壓病房，其使用量分別是75%和80%。

何婉霞指，一位97歲女病人，昨日在家昏迷，傍晚6點多經救護車送到瑪麗醫院急症室，搶救室作心肺復蘇法及插喉幫助其呼吸，同時醫護為病人採鼻咽樣本作檢測，及轉送病人到內科病房，因恩恤原因，病人女兒曾到病房逗留15分鐘作探望，至晚上10時，得知病人檢測結果呈初步陽性，隨即轉到隔離病房，但病情持續惡化，至凌晨1時半不幸離世；經個案追蹤，病人呼吸器有密閉式呼吸系統，亦有過濾功能，故3名曾共處同一病格，但不會被列為密切接觸，醫護及女兒亦有合適裝備。

廣華醫院一名支援服務員工，其於12月10日曾清潔確診病人的病格，其間沒戴合適呼吸器被列為密切接觸須隔離檢疫，沒有服務因而受影響。

廣華醫院隔離病房一名護士於12月11日發燒、發冷及咳，到該院急症室經檢測後呈初步陽性，現情況隱定，該護士於12月7至9日休假，最後上班日為12月11日，工作負責護理確診者，期間有合適裝備，潛伏期曾與家人朋友用膳，何婉霞強調目前仍未確定其感染源頭在社區或在院內，已安排醫院相關地方徹底清潔，有一位護士同事被列為密切接觸者。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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