涉勾結外國勢力危害國家安全 黎智英還押至明年4月中再訊

▲ 黎智英被控勾結外國勢力，被法官拒絕保釋申請後由囚車押送離開法院。（陳永康攝）

壹傳媒集團創辦人黎智英早前被控欺詐罪還押候訊，黎再被加控勾結外國勢力危害國家安全罪，指他涉請求外國制裁香港，為首宗被控相關罪名的案件，今（12日）於西九龍裁判法院提堂。黎智英暫時毋須答辯，案件押後至2021年4月16日再訊，以調查黎智英Twitter帳戶訊息及媒體訪問片段等，黎申請保釋被拒，還押候訊。

被告黎智英（73歲），被加控1項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，違反《港區國安法》第29（4）條，控罪指他於2020年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

黎自上周四（3日）就涉嫌欺詐案被還押，今早離開收押所時腰纏鐵鏈及被鎖上手扣，由懲教人員押解登上囚車往西九龍裁判法院提訊。

法院特別安排所有入庭人士先通過安檢程序，才獲准許進入相關樓層，入庭的律師、記者、旁聽人士均不得帶有液體，並先由保安員以儀器探測全身。

司法機構就安檢程序回應指，一向重視保安事宜，並不時檢視保安措施，以及與警方保持聯繫，因應情況採取保安措施，以確保法院的安全和秩序。

案件提堂時，控方申請押後案件至2021年4月中再訊，以待警方作進一步調查，包括黎的社交媒體Twitter帳戶、當中逾千個訊息，以及多段黎接受媒體訪問的片段，黎暫時毋須答辯。

辯方則指，押後時間過長，希望法庭考慮押後約1個月，並指警方月前已拘捕黎智英，到目前已掌握足夠證據。控方則強調，警方需時調查，控方亦要考慮傳召甚麼證人上庭等，並避免在短時間內再上庭申請押後。

辯方有保釋申請，但遭控方反對。《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德應控方要求，將案件押後至2021年4月16日再訊，屆時將與欺詐案一同進行聆訊，並不批准保釋，黎智英還押候訊。據悉，黎智英暫時不會於下周二（15日）到高等法院就欺詐案申請保釋。

根據《港區國安法》第4節，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，犯罪者可被判處3年至10有期徒刑，罪行重大者則可被判處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

《港區國安法》自7月實施至今，黎智英為第4名被正式起訴的港人。早前被控違反《港區國安法》共有3人，包括涉於7.1駕駛插上「光復香港，時代革命」旗幟的電單車的唐英傑、涉在社交平台發表港獨言論及煽動語句的鍾翰林，以及涉在公開場合叫港獨口號的馬俊文，他們先後被控煽動他人分裂國家等罪，全部還押候訊。

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記者：林欣樂