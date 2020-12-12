【香港愛情故事】年青情侶買樓悲歌　地產經紀勸租劏房：等到收經都買唔到樓【有片】

▲ 龔嘉欣與羅天宇飾演的小情侶面對住屋問題。

TVB新劇《香港愛情故事》貼地引起觀眾共鳴，昨晚講到琪琪（龔嘉欣飾）因與子朗（羅天宇飾）的爸爸（白彪飾）相見好同住難，故決定外出搵樓。

地產經紀Henry（林景程飾）帶琪琪與子朗前後看了3間房子，第一間他們嫌沒有獨立廁廚而不喜歡，第二間因面積太小而拒絕，第三間雖然各方面都非常滿意，但就沒有可能負擔。

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▲ 二人資金少卻要求高。（電視截圖）

眼角高資金少

Henry忍不住叫琪琪與子朗面對現實，在眼角高資金少的情況下沒可能買到合心水的房子，想二人世界只可以租劏房，但琪琪又再次否決建議。

Henry指：「無錢選擇自然細，係咪都買咗先，平平地，到時再放囉，再等落去，等到佢收經都買唔到樓。香港地有樓就密密買多幾層，無樓就幫人供多幾層，你哋想做邊種人？」

之後，琪琪更指自己只是生氣自己，因為他把事實說出，而她亦一句都駁不了。

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香港上車置業不容易

Henry的對白道出香港打工仔想買樓的苦況，可是普通打工仔即使一輩子死慳死抵都未必可以上車，相反有些人買樓就像買菜般簡單，形成強烈對比，

在香港地樓價高，人工遠遠追不上樓市升幅，普通人努力工作卻連安樂窩都不一定可以擁有，有網民指劇情有笑有淚，道出年青人的苦況，寫實的劇本及對白引起觀眾不少的共鳴。