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【新冠肺炎】黃大仙東頭邨貴東樓4單位錄7個案 3單位涉日出康城地盤群組及歌舞群組

社會 16:51 2020/12/12

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本港第四波新冠肺炎疫情仍嚴峻，今（12日）錄69宗個案，其中本地佔64宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，黃大仙區東頭邨貴東樓共4單位錄7宗確診個案，其中3個單位中的個案均有源頭，其中一個與日出康城地盤群組，一個與歌舞群組有關，僅一個單位個案無源頭，防護中心會向居民派發樣本甁。

另，防護中心日前指鑽石山龍蟠苑龍珊閣、觀塘寶達邨達怡樓及大埔廣福邨廣智樓均出現多個單位有多宗確診個案，張竹君指已向居民派樣本瓶，但未錄新增個案。

全城引頸以待的新冠疫苗終有突破性進展，港府昨（11日）指第一批100萬劑量的疫苗最快可望於明年一月到港， 食衞局局長陳肇始今（12日）在電台節指上表示，疫苗到港後可接種時，官員帶頭打絕對無問題，詳情即看：【下一頁】

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記者：楊玉珠

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