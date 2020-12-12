【男排女將】鄧麗欣靠視訊與男友維繫感情　Stephy承認曾與傅穎不和【有片】

▲ 鄧麗欣接受《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問。

Stephy鄧麗欣與MIRROR成員，以及顧定軒主演的Viutv劇《男排女將》播出，事隔17年再演港劇的Stephy今日（12月12日）任《1圈圈 星光背後》嘉賓接受主持人梁泰來訪問。

鄧麗欣稱：「本身很怕醜，Cookies之前也沒想過做這行，是命運安排誤打誤撞，最初沒目標，只懂做好眼前工作，唱片好賣固然開心，但也是見步行步。」

Stephy表示自覺很幸運，一直有許多機會及很多人幫助：「但真的沒有遠大理想要開甚麼更大的演唱會。但這幾年專注演戲，那才是我的選擇，因為成長了，慢慢清楚知道鍾意演戲，也知道需要專注，也覺得演戲的世界很適合我。」

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認曾與傅穎不和

Stephy於2003年以9人女子組合Cookies出道成為人氣偶像，多年來她的友情及感情都成為焦點。

她坦言Cookies成員當中，跟Angela最close最親密，亦承認及至去年鄭秀文演唱會才再跟傅穎Theresa「和好」，被問及當年跟Theresa疏遠的原因。

Stephy說：「我很擅忘，連發生什麼事都忘了，該是有些誤會吧。我信緣份，就像拍拖一樣，無緣便分開，大家無嘈交，只是沒聯絡。直至去年Sammi演唱會家見返再交換返電話，之後再有聯絡再互相follow大家，我最近也有看她的劇集。」

Stephy未諗結婚

2016年回復單身後，Stephy於2018年開始跟比她細6年的台灣棒棒堂成員王子邱勝翊交往，對於另外見證兩位好友Kary同Miki先後成為人妻人母，Stephy指不會羨慕，「會替她們開心，但無羨慕，有抱她們的BB，我也有母性、也喜歡小朋友，但鍾意小朋友不代表要生一個。」

至於有沒有跟王子談過結婚大計？「嗯…大家互相都有想過…如果繼續行下去會怎樣，但因為始終分隔兩地，要怎樣處理呢？一想到這一點，就會說：『唔好唸住！』大家先完成手頭上工作吧。」

成長於單親家庭的Stephy，坦言現在對婚姻這兩字沒有陰影：「小時候的確對這回事（婚姻）曾懷疑，但今天已明白是屬於個人抉擇。」

直接問對這段異地戀兼姊弟戀從來有沒有任何懷疑？Stephy笑言：「太尖銳喇，哈！我不介意另一半年紀比我少，也認為年齡差距不是一個問題，溝通到就行。因為疫情，我們很久沒見面，但我可以說現階段我們的感情是OK的！現在我們真的是靠科技視訊維繫，真的沒辦法，相比起從前，沒視訊就更慘啦。」