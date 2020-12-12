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【社區檢測】 再增5間社區檢測中心累計19間　新增天水圍天晴社區會堂下周一起運作【附中心地址】

社會 15:32 2020/12/12

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（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府今（12日）宣布再增5間社區檢測中心，分別位於天水圍天晴社區會堂、石塘咀體育館、土瓜灣體育館、馬鞍山體育館，以及牛頭角道體育館，由下周起陸續投入服務；連同運作中的社區檢測中心，屆時本港累計將有19間為市民提供服務，總檢測容量將超過每天20,000次。 

社區檢測中心為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明。有關服務收費上限為240元，按檢測承辦商安排的方式付款。政府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民因公共衞生理由進行檢測，屆時會另行作出宣布。五間新增檢測中心首階段運作三個月，並視乎情況可再延長三個月。

港府今（12日）宣布再增5間社區檢測中心

14間運作中的社區檢測中心詳情如下：

14間運作中的社區檢測中心。

社區檢測中心自11月15日開放以來，截至12月10日已為超過17萬人提供檢測服務，其中420個樣本的檢測結果屬初步陽性（比率為0.25%），有關個案已轉交衞生防護中心覆檢及跟進。

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責任編輯：鄧凱文 

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