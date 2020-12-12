【夫妻放閃】鄭伊健錯手放老婆課金武器　蒙嘉慧：俾我用原力打你一身

▲ 蒙嘉慧直呼「冇仇報」。

鄭伊健與蒙嘉慧（Yoyo）結婚7年，二人由拍拖到結婚都十分低調。近日蒙嘉慧（Yoyo）在個人社交媒體分享與鄭伊健的趣事，蒙嘉慧（Yoyo）更直呼「冇仇報」。

▲ 伊健打機背影。（Yoyo fb）

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Yoyo在Facebook分享伊健的背影，並配文：

打緊蕯爾達無雙，正準備出售冇用武器之際，突然部機不受控制賣出心愛武器⋯⋯ 條友仔大叫：「有冇攪錯，個手掣壞咗...冇陰功未save㗎￼￼」 我：「阿腥，你控制緊我部機，你冷靜d。企埋牆，俾我用原力打你一身，我會平衡番d」

因手掣故障，令伊健將Yoyo的課金武器賣掉，令Yoyo將事件公告天下。

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Yoyo貼文一出，有網民稱讚：「伊健的背影打機覺得很有型。」，有網民向Yoyo獻計，看能不能拿回武器。 ▲ Yoyo家以木為主調。（Yoyo fb） ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Yoyo回應：「可能表達唔清楚，佢係玩緊pc game,唔知點解佢個手制Bluetooth 出事，無端端控制咗我部switch佢亂㩒之下賣咗我d武器，冇仇報。」

有網民提議伊健跪玻璃，讓Yoyo消氣。

▲ 鄭伊健與蒙嘉慧在2013年結婚。

鄭伊健與蒙嘉慧在2013年結婚，婚後Yoyo淡出幕前，只偶爾接一些演出。夫妻早有共識未打算生兒育女，繼續享受二人世界。

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