【強制檢測】安老院、殘疾人士院舍及護養院員工 下周二起須接受第二輪強制檢測

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▲ 港府要求於安老等院舍工作的員工，下周二起須接受第二輪強制檢測。圖為本周曾出現新冠肺炎確診個案的鑽石山志蓮護理安老院。（經濟日報資料圖片）