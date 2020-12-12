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【凍齡爸爸】女生與54歲爸爸合照網民以為是阿哥　靠一個習慣保持年輕

親子 16:45 2020/12/12

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54歲爸爸靠一個習慣保持年輕。

不少人都會在社交網絡分享與家人的合照及互動，近日一名台灣女網民公開為爸爸慶生的照片時，獲大批網民稱讚爸爸靚仔、比較像哥哥，完全不像已經54歲！

與爸爸合照被讚似情侶　

一名25歲的鄧姓女網民，日前在Facebook群組「爆廢公社二館」發文分享爸爸生日，希望網民給予祝福。照片中可見樓主的爸爸穿著一身黑色衣服，帶上項鍊及戒指，向鏡頭比V字手勢。在另一張家庭照中，可以見到媽媽、妹妹及其他親友也坐在一起，特別買了生日蛋糕慶祝。

大量網民看過照片之後，都討論凍齡爸爸的帥氣樣貌，直言他的樣貌比較像哥哥。帖文得到超過一萬人讚好，一千人留言。有網民表示：「沒說真的以為情侶」、「爸爸很帥，保養的真好」等等，更詢問爸爸怎樣保養。

每星期打羽毛球2次保持年輕

女網民接受台灣《東森新聞》訪問時分享，爸爸外表看起來如此年輕的秘訣，其實與一個習慣有關。他平日喜愛打羽毛球，一星期固定打兩次，而且這個習慣已經維持超過10年。

她又指，爸爸是馬來西亞人，當年去台灣旅遊時認識媽媽，之後交往結婚，至今已經23年，但感情仍然要好，爸爸經常帶著媽媽出遊。

提到意外爆紅，她就表示爸爸知道自己成為討論話題之後笑得相當開心。她又分享2年前她曾發生嚴重車禍，被的士撞到左肩胛骨斷、腳踝粉碎性骨折及骨盆粉碎性骨折，家人去醫院探望她時，護士竟問爸爸：「這位是哥哥嗎？」爸爸聽完之後藏不住笑意。

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責任編輯：王明芳

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