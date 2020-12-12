【絕世好爸】幫B女換衫遇6.7級地震20秒　暖男爸爸毫不猶豫肉身秒護前世情人

▲ 台灣一名爸爸在地震時，毫不猶豫以肉身保護女兒。

台灣東北地區周四（10日）晚上9時20分發生黎克特制6.7級地震，搖晃時間約20秒，釋放的能量相當於5.6顆原子彈。台灣一名媽媽分享地震時她剛好外出，丈夫及女兒則在家中，她回家後翻看閉路電視，發現丈夫在地震時毫不猶豫以肉身保護女兒。她在社交平台上載這段影片，網民大讚這位暖男爸爸。

雙手緊抱女兒機警護頭

該名媽媽於昨日（11日）在facebook專頁「爆廢公社公開版」發帖，寫道「昨天大地震，看到老公肉身護女兒的這一幕，又戀愛了」，並上載一段22秒的閉路電視片段。從影片可見當時爸爸蹲在地上，正為躺在床上、光著身子的女兒換衣物，床上放有女兒的衣物。

▲ 爸爸雙手緊抱女兒，機警保護著她的頭部。（影片截圖）

突然爸爸感受到地震搖晃，立刻站起來輕伏在女兒身上，他雙手緊抱女兒，更機警地保護著她的頭部，背後的家具不斷搖晃。有一刻晃動較少時，爸爸嘗試慢慢起來，但再次感受到晃動，即一秒回到原本的動作。

爸爸在期間四處張望，留意周圍環境變化，但他的雙手始終沒有離開過女兒。直至20秒後，他感覺地震停下來，才漸漸起來鬆開手。

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網民讚好爸爸好老公

網民都被爸爸的暖心舉動感動，讚賞他是「暖爸」、「好爸爸」、「100分爸爸」，有網民留言「這是難得及珍貴的一幕」、「女兒是爸爸上輩子的情人」、「任何父母應該都一樣，第一時間護著孩子」。此外，網民指這位爸爸一定是好老公兼神隊友，表示「會幫小孩洗澡換尿布，也是優秀老公」、「嫁給他是對的」。

而其中一位女網民分享，台灣1991年發生「921大地震」時，她剛出生還未滿月，媽媽後來告訴她，「那時我爸抱了我就直接衝出去，完全沒理我媽跟我哥，因為他們可以自己跑」。

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責任編輯：王明芳