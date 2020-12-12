【新冠疫苗】4人接種輝瑞疫苗後臉部肌肉失調　 FDA：或病毒感染致面部神經發炎

▲ 4人接種輝瑞疫苗後臉部肌肉失調。

本港新冠肺炎疫情持續，政府宣布與復星醫藥、德國藥廠BioNTech及輝瑞藥廠（Pfizer）達成協議，100萬劑被苗最快於明年第一季到港。《每日郵報》卻報導，有4名受試者接種疫苗之後出現貝爾氏麻痺症。

4人接種疫苗後顏面失調

美國食品藥物管理局（FDA）早前批准緊急授權輝瑞藥廠及BioNTech共同研發的新冠疫苗，首批疫苗將會有290萬劑，美國醫護人員與養老院居民優先接種。

但根據《每日郵報》報導，美國日前募集了4萬多人進行新冠疫苗臨床試驗，其中接種新冠疫苗與安慰劑的受試者分別有21,720人及21,728人。當中有4名接種新冠疫苗的自願者，卻出現貝爾氏麻痺症（Bell's palsy），即是原因不明的顏面神經失調，令到單側臉部肌肉無法正常運作，一側下垂。而安慰劑的對照組並未出現類似案例。

據了解，其中一名受訪者在接種疫苗的3天內出現顏面神經失調症狀，3天後回復正常。另外3人就在注射疫苗後9天、37天及48天出現症狀，不過3人都在3週內恢復正常。

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懷疑病毒感染導致發炎

FDA就指，雖然這4人都出現在疫苗對照組，但發病率並未高於大眾預期。監管人員表示，現階段仍不清楚是否為接種疫苗所引起，確實原因仍在調查，但就推算為病毒感染導致面部神經發炎。

英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）澄清，輝瑞疫苗安全性與其他疫苗相似，達到預期的安全性、質量以有效性的標準，因此在英國被批准使用。

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責任編輯：羅嘉欣