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【年少輕狂】《造星3》張進翹爆紅被翻舊帳疑公廁4P　 Manson坦承出現片中：沒發生類似行為

娛樂 18:36 2020/12/12

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Manson張進翹被網民翻舊帳指疑在公廁4P。

因ViuTV節目《全民造星III》表演項目《我們》而爆紅的藝人張進翹（Manson），連日來人氣高企，深受評判及導師歡迎的他可謂是「明日之星」。

不過，Manson就被網民翻舊帳，找出一條疑似他在公廁玩「4P」的短片，片中更夾雜大量不雅用語。事件發生在2010年，當時因片中的女生疑未滿16歲，故男生涉觸犯「與未成年少女發生性行為」，致警方介入調查。

張進翹因參與《全民造星III》而爆紅。（Instagram圖片）

今日，Manson就在社交平台撰文回應事件，承認自己是片中主角，但並沒有做標題所提及的事：「十年前， 有一個人說了些話，做了些事。還把自己記錄了下來。是的，我必須要承認，那個人是我。亦必須要說的是， 影片標題所寫的並不是事實，亦沒有發生過類似的行為。

𡃁仔時候嘅嘢，講就叻。都怪自己年少輕狂，口沒遮攔。因為莽撞為自己帶來了許多的誤會。這十年，的確有受它影響過。多謝有這個機會，讓我可以在公眾面前面對這件事。發生了的已發生，是我成長過程的一段經歷。 」

Manson亦不忘多謝一直在路上陪伴他的人，而網民亦留言指欣賞他勇於承擔，為他打氣加油。

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Manson是導演麥曦茵旗下的新人，麥曦茵回覆TOPick查詢時亦坦白承認Manson是片中人，但他沒有4P，只是少年戲言「得把口亂講嘢」：「其實在決定與張進翹一起前行的時候，他早已經向我完全坦誠剖白過去，因此，我是清楚知道這條影片存在。

我所認識的他，是一個認真執着、敏感細膩的創作者、表演者。相識至今，除了才華與天分，我看到這個人在成長中的各種傷痛，因何迷茫而裹足不前，以及他在創作中的坦白、誠實。

我們對於因年少時不成熟的妄撞言行，而被延伸討論的可能性，已經有心理準備，會一起面對。沒有過去的自己，就不會有現在的自己。」

張進翹獲經理人麥曦茵全力支持。（Instagram圖片）

她亦表示會陪伴Manson前行：「我在乎的，不是過去的他是怎樣，而是他現在是怎樣。我相信現在的他，有足夠的勇氣和意志，對自己有所承擔，做好當下。  無論如何，我們會與他一起，繼續前行。」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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