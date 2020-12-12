【新冠肺炎】港大專家孔繁毅：新冠病毒傳染性加強料與天氣轉冷有關 將來或如流感針樣每年要打新冠疫苗

▲ 孔繁毅（右）今日出席一個網上論壇時說，本港第四波疫情的年輕患者增加，並出現肺炎症狀，原因是部分人較遲入院。（經濟日報資料圖片）

港大醫學院助理院長孔繁毅表示，第四波新冠月肺炎疫情的病毒株與上一波相同，仍然類似由尼泊爾傳入的類型，沒有變種，故病毒威力沒有變異，傳染性增高估計與天氣變冷有關。



孔繁毅出席一個網上論壇時說，第四波疫情的年輕患者增加，並出現肺炎症狀，原因是部分人較遲入院。他以瑪麗醫院情況為例，部分患者病發時沒有病徵，輕視病情，結果入院時已是發病後第七日，甚至踏入第二周的「炎症期」，所以用藥後的效果較為遜色，需處方類固醇。他強調，及早用藥有助減低患者出現炎症的機會，令他們更快康復。



孔繁毅又說，預料將來很大機會需每年注射新冠肺炎疫苗，因抗體可能會逐步減少，但要再視乎更多臨床研究結果。



孔繁毅透露，港大研發的新冠病毒噴鼻式疫苗，已進入最後準備階段，期望年底或明年初開展第一期臨床測試，若能通過，最快明年或2022年初開展大規模第三期臨床測試，之後才能正式推出市場。他呼籲市民現階段先接種季節性流感疫苗，減低雙重感染風險。

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責任編輯：楊玉珠