【新冠肺炎】機場警區再多一人初步確診累計6人中招  最新為53歲警署男警長兼領犬員

▲ 一名在機場警區工作的男警長兼領犬員初步確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

警方表示，繼早前5名駐守機場警區的警務人員確診或初步確診新冠肺炎後，另一名與他們沒有緊密接觸的人員亦初步確診，涉一名53歲男警署警長為警犬隊的領犬員，駐守機場警區，昨日（11日）接受檢測，當時身體並無感到不適，初步測試後，今日得知結果呈陽性反應。該名警務人員過去14日沒有外遊紀錄，工作期間沒有接觸公眾，他最後一日上班日為昨日。



警方指高度關注事件，並有以下訊息：



一）在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測；

二）警方已即時派員清潔及消毒該名警務人員的相關工作地方；

三）警方亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；

四）警方會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響；以及五）漁農自然護理署亦已安排相關狗隻接受病毒檢測。



警方續說，會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警務人員的近日工作紀錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠