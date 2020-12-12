【新冠疫苗】食衞局：復星醫藥供港疫苗在歐洲生產  科興疫苗在北京製造

▲ 港府昨召開記者會交代採購新冠肺炎疫苗進度，內容令巿民以為會採購美國輝瑞藥廠的疫苗，今日澄清指其中一款在歐洲生產。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥昨（11日）召開記者公布本港採購新冠肺炎疫苗的進度，但內容令巿民以為採購的疫苗款式包括美國輝瑞藥廠的疫苗，食物及衞生局局長陳肇始今日早上接受電台訪問時指，與復星醫藥達成的協議，所採購的新冠疫苗是在歐洲製造。

食衞局今晚再發新聞稿指，與復星醫藥達成協議，將取得最多750萬劑由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的mRNA疫苗（即BNT162b2），供港的疫苗將於歐洲生產。第一批100萬劑量預計最快可於明年第一季交付。



局方續說，就有關採購協議合約安排，復星醫藥為德國BioNTech在中國的戰略合作夥伴，雙方將共同在中國大陸及港澳台地區開發、商業化基於BioNTech專有的mRNA技術研發、針對新冠病毒的mRNA疫苗產品。

根據協議約定，為本次合作之開發、商業化目的，復星醫藥產業將負責推進該產品於中國的臨床試驗、上市申請、市場銷售；BioNTech將負責提供區域內臨床試驗申請所需的技術材料和臨床前研究資料、配合區域內臨床試驗，並供應該等臨床試驗及市場銷售所需的產品。

截至目前， BioNTech研發的mRNA核酸疫苗BNT162b2已獲英國批核緊急使用及加拿大衞生部門批核使用。而輝瑞為德國BioNTech mRNA核酸疫苗中國以外區域的合作夥伴。

至於由科興控股（香港）有限公司（科興）向香港提供的疫苗，根據科興提供的資料，有關疫苗在北京大興區生產，第一批100萬劑量最快可望於明年一月到港。



特區政府亦將購入750萬劑由阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學合作研發的疫苗。有關疫苗預計最快可於明年第二季尾開始分批運抵本港。基於特區政府與阿斯利康簽訂的保密協議，現階段未能公布有關疫苗的生產地的資料。



食衞局補充說：「政府會繼續與其他疫苗製造商商討預先採購協議，致力為香港市民盡早提供充足、經證明安全及有效的疫苗供應，在有關疫苗獲得政府批准使用後，盡早為市民接種。」

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責任編輯：楊玉珠