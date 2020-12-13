【食用安全】打開白米驚見數百隻穀牛事主求救「仲食唔食得」　專家教天然古法防穀牛

▲ 打開白米驚見數百隻穀

香港的天氣潮濕，穀類製品一旦貯存不當，容易惹來「蛀米大蟲」。近日有網民發現家中大米存放太久，湧現了大量活生生的穀牛，狀甚恐怖。事主妝上發帖求救，似乎打算趕走穀牛後再食用該包米，惹來網民熱議。

近日有網民於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指家中一包米已儲存很久，甫打開即見到「好多黑色一粒粒」，請教網民「仲食唔食得」。其他網民大為驚訝，紛紛指出米袋內的是穀牛，部分人建議整包米棄掉，又指「開都唔會打開,即掉啦!萬一成屋都係牛點搞?」，又指「不要食，生晒谷牛（穀牛），會有好多蟲卵」，又有人建議在室外把米攤開，穀牛自然會走。

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放蒜頭辣椒入米缸

究竟為何米會出現穀牛？又有何方法預防穀牛？

TOPick曾向香港殺蟲業協會會長蔡炳然查詢，他指大部分穀物在種植時，若果沒有使用大量化學殺蟲藥，往往都會有甲蟲在植物上產卵，常見於大米、意粉等等穀類食品。如果穀物長期處於一個乾燥、真空的環境，蟲卵不會被「活化」。他形容，穀牛只是「蛀米大蟲」，對人體無害，隔走便可；不過，若果穀牛太多，如事主的長通粉一樣，則未免太驚嚇，建議扔掉為妙。

蔡炳然指，穀牛只是「蛀米大蟲」，僅會侵蝕穀物本身，對人體無害，市民在進食穀物時用篩隔走便可，倘若情況如上述網民的駭人，建議扔掉為妙，因穀牛太多很難隔走，且恐有「噏味」。

他坦言，穀牛問題只能防範於未然，事後好難作出補救，因此建議市民購買穀物時應根據進食量而購買，同時亦應將穀物儲存於乾燥及真空的環境，以免屯積太多，穀物受潮時會令穀牛活化。他更向讀者提供兩種古法防穀牛：

其實你放些少蒜頭和辣椒在米缸內，穀牛已經生不到出來。

香港米行商會理事長陳建年表示米商會將食米冷氣儲藏，長期保持恒溫18°C、濕度70%，防止滋生蟲。在香港天氣，尤其踏入潮濕的春季，更易增加穀牛生長，他表示香港家居難以長期24小時開冷氣，可以嘗試用古法儲藏食米，在米缸放蒜頭或生薑，然而未有科學根據。

陳建年建議更重要是留意溫度及濕度，將真空了的食米穀物放在陰涼處，乾燥及真空的環境不利昆蟲生長。當然，有效減少穀物生米蟲，就是食多少買多少，勿過分囤積。

如果買回來的直空包裝袋的白米漏氣，可以嘗試用家用真空袋自行再真空。此外，紅米、糙米等外表有層穀衣，未有經打磨除掉的工序，會比白米更易滋生穀牛，可以將它們貯藏在密實罐，然後放入雪櫃。

Thei食品科學及安全課程特任導師文嘉敏早前接受TOPick訪問時，教授正確保存米的方法。

建議存放於廚房陰涼位置，相對濕度60%以下，溫度為16至18°C的環境。

不要用膠袋或紙皮存放，而要用硬身密封的膠盒，避免昆蟲有機會進入。

不過香港夏天較難出現這種氣候，尤其夏天。若真的沒有適合地方，可考慮放入雪櫃，同樣宜事先用密實盒放入米粒。

穀牛對人畜無害

根據食物環境衛生署資料，穀牛的成蟲和幼蟲都以吃各種穀物維生。雖然穀牛不會傳播疾病，但會蛀食穀物。因此，購買前必須檢視清楚產品 ，確定沒有蟲類後才可倒進容器內儲存。但如其後發現容器內有穀牛滋生或已藏有穀牛，應迅速處理。

該署又指，市民若想繼續保存有米象滋生的穀物，可把有關穀物加熱並維持在60°C一小時，或冷藏在0 °C的環境一星期，便可殺滅不同階段的穀牛；而曾用作存放受污染穀物的櫥櫃或架子亦須以吸塵機徹底清理，並須特別注意裂縫和角位，以免其他食物被污染。

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責任編輯：羅嘉欣