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【新冠肺炎】竹篙灣檢疫中心當值民安隊隊員初步確診　工作毋須接觸公眾或檢疫人士

社會 10:30 2020/12/13

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竹篙灣檢疫中心。（社交平台圖片）

一名在竹篙灣檢疫中心當值的民眾安全服務隊隊員初步確診新冠肺炎。他在12月11日感到不適，經初步測試後於昨日（12日）得知對病毒測試呈陽性反應。該名隊員負責於指揮中心接聽熱線電話，無需接觸公眾或檢疫人士，工作時亦有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，最後一次當值為12月10日。
 
民眾安全服務處（民安處）高度關注事件，正與衞生署保持緊密聯繫，並主動提供該名隊員近日的當值記錄等資料，以便衞生署安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。
 
在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名隊員可能有接觸的人士，均獲安排接受病毒檢測。民安處亦已立即通知衞生署安排清潔及消毒該名隊員曾經工作及逗留的地方。
 
民安處將繼續加強所有工作地點的消毒清潔工作，並提醒所有人員繼續嚴格遵守相關衞生指引，注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫，並會靈活調派人手，確保竹篙灣檢疫中心的相關服務不受影響。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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