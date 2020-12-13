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【新冠疫苗】張建宗指疫苗採購量足夠覆蓋全港人口　冀明年為大部分市民提供

社會 10:42 2020/12/13

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政務司司長張建宗表示政府目標是在明年為大部分市民提供疫苗。

本港新冠肺炎疫情持續，港府早前宣布新冠疫苗終有突破性進展。政務司司長張建宗表示，科興控股的首批100萬劑量最快可望於明年1月到港，連同復星醫藥的最多750萬劑量的mRNA疫苗，首批100萬劑量的疫苗預計最快明年第一季交付，兩款疫苗，在每人接種兩劑的情況下，採購量足夠覆蓋全港人口。

張建宗今日（13日）發表網誌指，港府目標在2021年內為大部分香港市民提供疫苗，透過由政府主導的疫苗注射計劃讓市民以自願形式免費接種。首批疫苗會優先為醫護人員、長者、長期病患者、安老或殘疾院舍員工等高風險群組接種。

他稱，政府已經與科興控股(香港)有限公司﹙Sinovac﹚達成初步協議，目標是向香港提供750萬劑量的疫苗，第一批100萬劑量的疫苗最快可望於明年1月到港。此外，政府亦與復星醫藥達成協議，將會取得最多750萬劑量由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的mRNA疫苗，供港的疫苗將於歐洲生產。首批100萬劑量的疫苗預計最快明年第一季交付。以上兩款疫苗，在每人接種兩劑的情況下，採購量足夠覆蓋全港人口。政府亦將購入750萬劑由阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學合作研發的疫苗。有關疫苗預計最快明年第二季尾開始分批抵港。

他又表示，政府亦已參與由世界衞生組織牽頭的新冠疫苗全球獲取機制，採購供應本港35%人口的疫苗劑量，作為照顧社會中最脆弱群組的需求的安全網，政府亦另與個別疫苗製造商簽訂預先採購協議，以獲取更多供應。

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責任編輯：郭詩詩

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