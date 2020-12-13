【新冠肺炎】張建宗稱收緊社交距離措施或須持續　港府研究支援重創行業

▲ 政務司司長張建宗指收緊社交距離措施可能需要持續一段時間。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府早前收緊防疫措施，包括禁晚市堂食等。政務司司長張建宗表示，面對持續嚴峻的疫情，收緊社交距離措施有可能需要持續一段時間，政府會研究如何向受重創行業提供支援，尤其是被勒令停業的處所，將盡快公布詳情。

張建宗今日（13日）發表最新網誌，指面對持續嚴峻的疫情，港府堅守「外防輸入 內防反彈」的策略，採取更嚴厲和更精準的防疫抗疫措施，務能達到「清零」。早前已縮短食肆堂食時間、規定食肆一桌二人和顧客人數上限為一般座位數目的一半、關閉13類處所，務求大幅遏制人流，堵截病毒在社區傳播。同時，由前日（11日）起增加違反「限聚令」、「口罩令」，以及不遵從「強制檢測指示/公告」的定額罰款至5,000元。

他指出，就香港國際機場抵港人士的採樣檢測安排方面，政府由本周二（15日）起，將原先旅客自行提供「深喉唾液樣本」改為由專人採樣的「咽喉和鼻腔合併拭子樣本」，確保樣本採集的質素。

此外，由12月22日零時零分起實施指定檢疫酒店計劃，規定所有從中國以外其他國家抵港人士，必須按相關規例的指示在指定酒店接受14天強制檢疫，期間不得離開，也不能接受訪客探訪，以減低社區傳播風險。在檢疫期第12天，衞生署會安排檢疫人士接受檢測，呈陰性者才可如期完成檢疫離開酒店。檢疫人士離開酒店前，衞生署會安排人員再派發樣本收集瓶，讓他們在抵港第19天採集樣本並交回指定地點，以盡量確保即使病毒潛伏期超過檢疫期，也不會有漏網之魚。同日起亦會在機場及目前用作等候檢測結果的酒店，提供交通直接將旅客送到指定酒店，藉此減少抵港人士的社區接觸。

他又指，行政會議通過對法例第599J章的法例修訂，賦權政府可以就個別處所發出「限制與檢測宣告」。政府會視乎個別處所的情況，在有需要時引用有關權力，限制指定處所內人士的活動及強制他們檢測。其中，上周四及周五分別有4人因違反強制檢疫令於裁判法院被判刑。截至12月11日，共有82人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。他提醒強制檢疫令人士應嚴格遵守規例，必須奉公守法，盡公民責任，積極配合政府，批評違反檢疫令行為自私，妄顧公眾健康和安全，政府會嚴肅跟進，絕不容忍。

另外，政府上月推出「安心出行」流動應用程式，至今下載量已超過36萬次。由本月2日至11日，食環署巡查餐飲處所8229次，31宗個案遭口頭警告，署方亦曾向3間未有妥善展示二維碼海報的餐飲處所負責人，展開檢控程序。

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責任編輯：郭詩詩