【趙斗淳事件】性侵女童變態犯出獄惹眾怒　妻12年前求情信曝光：丈夫在家行為良好

▲ 趙斗淳妻子12年前求情信寫道，丈夫在家行為良好。

南韓暴力性侵8歲女童的變態犯趙斗淳，昨日（12日）結束12年刑期出獄，返回居住地京畿道安山市。當地民眾清晨便聚集在監獄外，向其乘坐的車輛擲雞蛋及石頭。不過，有韓媒報道，趙斗淳的妻子過去曾撰寫請願信，稱丈夫是「懂禮貌的人」、「在家行為良好」。

▲ 趙斗淳昨日出獄。（影片截圖）

68歲的趙斗淳昨日清晨5時左右出獄，入獄12年後的他滿頭白髮。南韓社會對趙斗淳出獄高度關注，近日有不少電視台節目都討論相關事件，並透過趙斗淳的同期獄友了解其監獄生活。

當局考慮到趙斗淳的安全，安排他乘坐官用專車離開首爾南部監獄大門。有3、40名民眾在監獄外聚集，10多人舉起示威牌，也有民眾高喊「趙斗淳出來」、「將趙斗淳交給我們處決」等，部分人躺在馬路試圖阻止車輛離開，更有人向車輛擲雞蛋及石頭，以示對趙斗淳出獄的不滿。

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妻12年前求情信曝光

有電視台節目近日亦曝光了2008年，趙斗淳首次被移交審判時，妻子向法院提交的求情信內容，其中提及趙斗淳在家中的行為表現良好，結婚20年來會幫忙煮飯、洗衫和打掃等家務，而且從沒有生過氣，很多人稱讚他是「很懂禮貌」的人。求情信中又提及，

除了老公喝酒後會到處遊蕩外，我們都是非常和平的家庭。

不過，事實上，趙斗淳在暴力性侵8歲女童前，已有17項暴力、竊盜、強姦與殺人前科，當中11宗是在婚後才犯下，與妻子的主張矛盾。

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趙斗淳獄中求見被害人

南韓JTBC節目《Spotlight》(이규연의 스포트라이트)的製作人崔光日，日前在JTBC的節目中透露，自己曾讀了趙斗淳坐牢時的請願書最少4至5次，他指出趙斗淳每封信都辯說自己喝醉酒，因此完全不記得犯案過程，其實是在主張自己因醉酒犯事，不應該被判有罪。而更令人驚訝的是，將近100張的請願信的結尾，他都寫道，

請一定要讓我和被害者見面。

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性侵女童案發經過

案發於2008年12月11日，趙斗淳把當時年僅8歲、正在上學的娜英，誘拐至教會廁所性侵，娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋過活。

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責任編輯：王明芳