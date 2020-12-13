【天人永隔】懷二胎8個月確診新冠肺炎 33歲媽產後離世無緣抱兒子

▲ 美國密歇根州底特律一位孕婦，懷第二胎8個月期間確診新冠肺炎，並在產後離世，無緣抱兒子。

新冠肺炎全球肆虐，令不少家庭經歷生離死別。美國密歇根州底特律一位孕婦，懷第二胎8個月期間確診新冠肺炎，在11月誕下兒子；她產後卻因呼吸困難需要緊急插喉，病情在三星期內急轉直下，12月3日宣告死亡，遺憾的是她從沒抱過兒子。

綜合外媒報導，33歲的貝塞拉（Erika Becerra）和丈夫有一個一歲大的女兒，她在懷二胎8個月的時候，確診新冠肺炎。她表示自己跟從所有的健康指引，在公共場所必定會戴上口罩，接觸過任何東西後都會立即消毒，但仍不幸感染。

在11月15日，貝塞拉順利誕下健康的兒子Diego，她在產後因呼吸困難需要緊急插喉。插喉後頭幾天，貝塞拉仍能對眼睛和手部動作做出反應，可是病情在三星期內急轉直下，最終12月3日宣告死亡。

貝塞拉的弟弟表示，因為插滿喉管，姊姊從來沒有抱過兒子，「在最後關頭，她正在流淚。我知道她在我們為她祈禱的時候聽到了我們的聲音，我們和她交談，在最後時刻安慰她。」

貝塞拉的姨母指，醫生告訴他們，醫護人員曾一度將Diego放到貝塞拉的臉頰附近，讓他能感受媽媽的氣息。可惜當時貝塞拉正處於昏迷，不知道她有沒有感覺。

貝塞拉的家人為她成立了GoFundMe眾籌基金，幫助辦理喪事費用。貝塞拉的弟弟慨嘆有些人並不理解病毒的危險性，以為只是笑話，但一旦自己或家人染上，就已經太遲。

當地醫療專家指出，孕婦懷孕期間感染新冠肺炎導致死亡事件並不常見。有研究指出，孕婦確診後死亡的機率，比一般女性高七成。

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責任編輯：王明芳