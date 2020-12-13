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【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞　4億元豪宅客廳變母女練舞室　

娛樂 11:49 2020/12/13

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劉秀盈跟媽媽呂麗君在家練習芭蕾舞。

富商劉鑾雄與其舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的長女劉秀盈剛滿18歲，長得亭亭玉立的她甚具氣質，能歌擅舞的她更獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，舞藝精湛。

而這位富家千金不時於IG分享練舞的照片，而昨日（12月12日）她於IG貼出跟母親呂麗君於家裡練舞的照片，只見她們穿上舞衣一起練習芭蕾舞，齊齊將大腿擱於跳舞桿上。

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劉秀盈激罕貼出跟母親呂麗君的合照。（instagram圖片）

呂麗君劉秀盈齊跳芭蕾舞

當中劉秀盈以英文寫道：「My beautiful mum’s first ballet lesson  // After two years of dancing I’ve finally inspired my mum to do ballet with me 」

其大意是指母親第一堂的芭蕾舞課，自己經過兩年來的習舞，終於啟發了媽媽和我一起跳芭蕾舞。

劉秀盈分享這張母女合照令億元大宅曝光，從相中所見，寬敞的大客廳採用桃木裝潢，更有長長的樓梯及水晶吊燈，十足五星級酒店大堂一樣，甚具氣派。

劉秀盈喜愛於家裡練習舞蹈。（instagram圖片）

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劉秀盈具藝術天份

劉秀盈自小被媽媽栽培為能歌擅舞的氣質女子，由4歲起開始學習芭蕾舞，早前更獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，同時喜歡玩音樂的她，近年更開始創作歌曲，才藝非凡。

她亦開設個人YouTube頻道「Zoe Lau」，分享自彈自唱片段，獲網民讚賞「聲音很柔和悅耳」。2018年，秀盈更錄製首張個人EP，2019年聖誕再推出第二張唱片。

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秀盈喜愛在家練舞及練樂器，不時於IG分享排練的照片，她居於山頂白加道31號A的獨立屋，市值超過4億元，大宅採用古典西方元素作為設計，主要以深色木材為主，樓底高且寬敞。

另外豪宅內有整套爵士鼓、三角琴、結他、鋼琴及舞蹈設備等，方便她可隨時隨地練習。

撰文 : TOPick柴犬出動

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