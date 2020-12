【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞　4億元豪宅客廳變母女練舞室【多圖】　

▲ 劉秀盈跟媽媽呂麗君在家練習芭蕾舞。

富商劉鑾雄與其舊愛呂麗君(現名呂姵霖)的長女劉秀盈剛滿18歲,長得亭亭玉立的她甚具氣質,能歌擅舞的她更獲英國皇家舞蹈學院頒發證書,舞藝精湛。

而這位富家千金不時於IG分享練舞的照片,而昨日(12月12日)她於IG透露跟母親呂麗君於家裡習舞,只見她們穿上舞衣一起練習芭蕾舞,齊齊將大腿擱於跳舞桿上,十分認真。

【大劉千金】劉鑾雄女兒劉秀盈剪短髮慶生 呂麗君:女兒給了我很大的力量

▲ 劉秀盈激罕貼出跟母親呂麗君的合照。(instagram圖片)

呂麗君劉秀盈齊跳芭蕾舞

當中劉秀盈以英文寫道:「My beautiful mum’s first ballet lesson // After two years of dancing I’ve finally inspired my mum to do ballet with me 」

其大意是指這是母親第一堂的芭蕾舞課,自己經過兩年來的習舞,終於啟發了媽媽和她一起跳芭蕾舞。

劉秀盈分享這張母女合照令億元大宅曝光,從相中所見,寬敞的大客廳採用桃木裝潢,更有長長的樓梯及水晶吊燈,十足五星級酒店大堂一樣,甚具氣派。

▲ 劉秀盈喜愛於家裡練習舞蹈。(instagram圖片)

【大劉千金】劉秀盈迎18歲罕發父女合照 大劉痛心呂麗君教子女仇視父親

劉秀盈具藝術天份

劉秀盈自小被媽媽栽培為能歌擅舞的氣質女子,由4歲起開始學習芭蕾舞,早前更獲英國皇家舞蹈學院頒發證書,同時喜歡音樂的她,近年更開始創作歌曲,才藝非凡。

她亦開設個人YouTube頻道「Zoe Lau」,分享自彈自唱片段,獲網民讚賞「聲音很柔和悅耳」。2018年,秀盈更錄製首張個人EP,2019年聖誕再推出第二張唱片。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

秀盈喜愛在家練舞及練習樂器,不時於IG分享排練的照片,她居於山頂白加道31號A的獨立屋,市值超過4億元,大宅採用古典西方元素作為設計,主要以深色木材為主,樓底高且寬敞。

另外豪宅內有整套爵士鼓、三角琴、結他、鋼琴及舞蹈設備等,方便她可隨時隨地練習。