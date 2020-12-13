【指定檢疫酒店】聶德權指部分酒店最快本周五起可轉作檢疫酒店　未來一至兩日公布

▲ 公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

港府早前宣布由12月22日起實施指定檢疫酒店計劃，規定所有從中國以外其他國家抵港人士，必須按相關規例的指示在指定酒店接受14天強制檢疫，同日起亦會在機場及目前用作等候檢測結果的酒店，提供交通直接將旅客送到指定酒店。公務員事務局局長聶德權表示，個別酒店或可於本周五（18日）起提早作指定酒店，當局將於未來一至兩日公布，有關名單會放在網上。

聶德權今日（13日）接受電視節目《講清講楚》時指出，有關計劃是「外防輸入」措施，包括先在本周二（15日）起，將原先旅客自行提供「深喉唾液樣本」改為由專人採樣的「咽喉和鼻腔合併拭子樣本」；在12月22日起規定所有從中國以外其他國家抵港人士須入住指定酒店接受14天強制檢疫，而其檢測次數亦會增加，包括在檢疫期第12日以及第19日。

他表示，目前首批36間指定檢疫酒店提供約12 000間不同價格和種類的房間，有關計劃的反應很好。他稱留意到很多市民希望兩個計劃可以盡快實施，惟其強調計劃需要有7至10日的過渡期，然而早前收到有個別酒店查詢指，在準備工作上、防疫工作及可以令非檢疫客人提早遷出等，可提早於本周五（18日）起能夠「變身」成為指定酒店，當局將於未來一至兩日公布，有關名單會放在網上，若有關酒店可以提早作指定酒店，指定交通由機場接送到指定酒店的計劃亦會提早於同日開始。

至於機場接送到指定酒店的計劃中，他指出未有指定酒店前，旅客自己所預訂的酒店數目很多且分布於不同地區，從機場送他們到酒店實際上有一定困難，但當有指定酒店後，當局清楚知道酒店分布的地區，初步構思有5條路線，日間時間約每半小時一班專車。

聶德權又指，檢疫人士入住後，14天內不可離開房間，而酒店的價錢方面亦包括酒店提供三餐，至於旅客是否可以「叫外賣」則需視乎酒店政策，但他強調即使可以外賣，有關外賣員亦只會將食物送到大堂，再由酒店職員送到房間。

另一方面，當局會設專責隊伍到36間酒店巡查並與酒店職員作聯繫，酒店若有任何困難，或遇上檢疫人士不守規則，亦可與專責隊伍聯繫得到有關支援。當局亦會密切注視酒店運作情況，現階段暫與有關酒店簽約兩個月，期間會留意有關情況，如有酒店在運作處理方面不好，在檢視後或會被剔除名單，屆時將增加其他酒店，並視乎需求調整酒店房間數量。

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記者：郭詩詩