【生仔要考牌】父母為呃like替嬰兒修甲成貓爪狀　惹網民狠批：不負責任

▲ 父母為呃like替嬰兒修甲成貓爪狀

初生嬰兒指甲細小，每次剪指甲都要小心翼翼，磨好指甲以免小朋友抓傷自己。但近日一名外國網民竟將BB的指甲修成貓爪形狀，引起網民狠批，認為小朋友隨時會用尖利指甲抓傷自己臉部，甚至有機會插傷眼睛。

有外國網民在外國網上論壇Reddit上載一張標示著「Baby manicure」（嬰兒修甲）的相片，只見相片中有成人捉住一隻BB的手，而BB的指甲又尖又長，形狀與貓指甲非常相似，估計是有人故意將幼兒的指甲留長，然後修成該形狀。相片惹來大量網民留言批評，指該名BB的家長正虐待小朋友，斥責該人為「呃LIKE」而不顧小朋友安全，一旦小朋友皮膚痕癢，或玩耍時手舞足蹈，隨時會抓傷自己，甚至有機會插傷眼睛。

趁小朋友睡著才剪指甲 減低受傷機會

到底嬰幼兒時期應否為小朋友剪指甲呢？本港兒科醫生劉成志曾表示，他指一般都不建議家長為未足月的嬰幼兒剪指甲，因為幼兒的指甲質地軟，容易受傷。

由於小朋友的指甲質地比較軟，其實有時可能會自己斷裂，故未足月的時候不用修剪。

劉醫生指，由於嬰兒的手較細小，若勉強去剪或會弄傷小朋友，引起甲溝炎。他亦都建議，家長為小朋友修剪指甲時不要修得太短、「貼肉」，以免增加小朋友受傷的機會。

有些家長會選擇在小朋友睡著的時候修剪，以減低因小朋友掙扎而受傷的機會。

至於選擇剪指甲工具方面，醫生建議不要用成人指甲鉗，應選擇體積較小的嬰幼兒專用的指甲鉗或剪刀替小朋友修剪，以方便家長控制力道。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳