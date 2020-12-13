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【無良租客】碩士生退租尿瓶垃圾丟儲水池　住戶飲「加料水」上吐下瀉皮膚過敏

休閒消費 12:14 2020/12/13

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碩士生退租時，竟將垃圾全丟入儲水池。

租客退租時，理應清理收拾好房子才交還業主，然而，台灣台南一名大學碩士生，竟因懶得出門，把垃圾、尿樽、廚餘等全部丟進地下儲水池，導致多名住戶喝了髒水後，上吐下瀉、皮膚過敏等。業主揭發事件後，近日涉事碩士生被判刑6個月，緩刑2年。

涉事的陳姓碩士生原租住一幢5層樓高的住宅大廈，至今年3月時租約到期要搬走，應業主要求清理了放置在地下室的垃圾。然而，不久後業主就接獲住戶投訴，近2個月食水有怪味，出現上吐下瀉，甚至手腳皮膚過敏的情況。

儲水池的水質非常混濁。（facebook「爆料公社」圖片）

地下儲水池漂浮大量垃圾

業主向自來水公司查詢，公司回覆食水正常。業主又上樓檢查水塔，並未發現問題，直至打開地下室的儲水池，竟發現裡面漂浮著大量膠袋、廁紙、煙蒂、廚餘，甚至有瓶裝尿液和排泄物等，令水質呈現混濁的灰黃色，相當噁心。

經過調查後，業主推測元兇是退租的陳姓碩士生，陳男其後亦承認，自己因懶得出門，在2月底起將尿液裝入塑膠樽後放在房間內，其後直接打開儲水池，將地下室的垃圾、尿液全部丟進去。

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判刑6個月緩刑2年

不過，陳男事發後盡力彌補過錯，並與受害住戶達成和解，

公共的部分大概是9萬元（新台幣，約2.4萬港元），每一戶的清洗水管、跟整棟大樓的清洗水塔，還有地下室所有垃圾的清理。

法官考量到陳男犯案後有悔意，依妨害公眾飲水罪，判處6個月刑期，緩刑2年，全案可上訴。

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責任編輯：王明芳

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