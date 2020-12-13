【躍動港島南】黃偉綸指將參考「起動九龍東」經驗　推動「躍動港島南」計劃

▲ 「起動九龍東」計劃成功將觀塘、九龍灣及啟德一帶建設為香港第二個核心商業區。（政府新聞網）

《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，發展南區，發展局長黃偉綸表示，當局會參考「起動九龍東」計劃成功經驗，未來推動「躍動港島南」計劃，亦會在發展局內成立由跨專業團隊組成的辦事處，聯同相關政策局及部門，與持份者互動合作，統籌和落實各個項目。

黃偉綸發表網誌指，「起動九龍東」計劃推行近10年，成功將九龍東舊工業區及舊機場逐步轉型為充滿能量、活力與特色的新核心商業區。他指出，「起動九龍東」是政府在2011年《施政報告》提出的嶄新地區發展概念。2012年6月，發展局組成跨專業團隊，成立起動九龍東辦事處統籌計劃，並積極與社區溝通，致力做好促成者的角色，成功把九龍東，包括啟德發展區、觀塘商貿區及九龍灣商貿區建設為本港第二個核心商業區；2017年更把「起動九龍東」計劃的措施延伸至新蒲崗。

他又指，為加快釋放「起動九龍東」計劃的發展潛力，政府已經完成研究重整九龍東兩個行動區內現有的政府設施，包括搬遷九龍灣行動區內的驗車中心、改建觀塘行動區內汽車渡輪碼頭設施等。日後發展將以商業用途為主，其他元素包括娛樂、休閒等用途，以增添海旁一帶的活力及吸引力。

此外，未來亦會以「一地多用」的原則，研究重建彩虹道遊樂場及體育館，包括彩虹道街市，用地的整體規劃和長遠用途，在改善康體設施之餘，結合其他用途，滿足社區的需要。

他續指，辦事處會透過優質城市設計、街景改善等地方營造方法來改善環境，其中，觀塘海濱花園2015年全面開放，駿業街遊樂場（現稱InPARK）的改善工程及翠屏河花園亦已竣工，並已開放給公眾使用，將繼續改善九龍東的環境，如剛展開的活化翠屏河、改善臨華街遊樂場等工程。

當局亦為觀塘、九龍灣和新蒲崗商貿區制定整體行人環境改善框架，包括增加及提升行人設施、結合休憩用地及其他工程項目以改善連繫，並加建行人天橋、擴展行人隧道網絡等。在交通方面，大部分短期交通改善方案已經完成，例如提供路旁上落客貨區、改善路口布局等，有助改善道路使用情況。

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責任編輯：郭詩詩