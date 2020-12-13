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【驚險救援】流浪狗困瀝青坑險沒頂 哀號求救幸得暖心路人拯救

休閒消費 12:57 2020/12/13

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泰國一隻流浪狗於12月6日意外踏進溶化的瀝青坑中，困在坑內動彈不得，幸好有路人發現報警求助。

泰國那空那育府（Nakhon Nayok）一座工業區，日前發生一宗驚險意外。一隻流浪狗於12月6日意外踏進溶化的瀝青坑中，困在坑內動彈不得，幾乎沒頂，只能不斷發出哀號求救。幸好有路過民眾聽到叫聲報警求助，流浪狗才順利脫困。

一隻流浪狗不慎踩進瀝青坑，深陷其中，身體幾乎全被黏稠的瀝青覆蓋。（來源：ViralPress）

綜合外媒報導，工業區工人胡亂傾倒瀝青，一隻流浪狗不慎踩進瀝青坑，深陷其中，身體幾乎全被黏稠的瀝青覆蓋，只剩三分之二個頭、小部分側身和尾巴露在外面。牠無法動彈，只能不停大口呼吸、哀號。

流浪狗困在坑內動彈不得，幾乎沒頂，只能不斷發出哀號求救。（來源：ViralPress）

30歲的蘇帕查（Supatra Baisri）剛好路過，看到小黃狗被困在黑色瀝青動彈不得，試圖幫助牠，「我完全不能靠近那裏，不然我也會被瀝青黏住，更不可能伸出長棍幫助牠。」蘇帕查害怕自己也跌入坑中無法脫身，立即找警察及救援人員協助。

救援人員出動挖泥機把狗從瀝青中挖出來，附近工地的工人先將牠浸泡在苯汽油裏，去除身上的橡膠瀝青，避免流浪狗的皮膚和毛髮有更嚴重的傷害。之後工人再將牠送往動物醫院治療，並替牠取名為馬里（Mali），目前流浪狗由工業區旁的一間小咖啡廳收養。

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據悉，事發工地的工人將修繕道路多餘的瀝青傾倒在筒倉旁，沒有顧及10多隻流浪狗的安危。當地獸醫也指責，「人們應該更加謹慎對待廢棄物，它們對動物可能造成傷害」，又說如果沒有人發現馬里，牠必死無疑。

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責任編輯：王明芳

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