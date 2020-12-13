【強制檢測】所有安老院舍及殘疾人士院舍員工須每7天接受病毒檢測　社聯批做法不可行

▲ 圖為屯門康和護老院。（資料圖片）

本港疫情持續，港府強制所有安老院舍及殘疾人士院舍的員工須每7天接受病毒檢測，第一輪檢測限期將於明天（14日）完結，社聯就檢測計劃提出多項建議，包括在不同地區，尤其九龍及新界增設專為院舍員工而設的臨時檢測中心、恢復以深喉唾液樣本作為檢測方法、一星期檢測一次不可行等。

社聯表示，在第一輪檢測期間，當局在港島區開設兩間專為院舍員工而設的臨時檢測中心，亦增加為公眾人士而設的社區檢測中心及流動檢測亭，讓院舍員工有較多檢測途徑的選擇，但具體安排和執行細節仍有待改善，包括建議在不同區域增設專為院舍員工而設的臨時檢測中心，尤其九龍及新界。

社聯又引述，業界指，應沿用以深喉唾液樣本作測試的方法，由負責檢測的公司派發檢測套裝到院舍，由院舍員工以自行採樣，以避免影響院舍運作及因為要求員工到檢測中心接受檢測而可能面對的額外感染風險。

第二輪檢測將容許院舍自行安排由醫護人員或具相關經驗人員採集樣本，並於2019冠狀病毒病專題網頁上所刊登的認可化驗所進行檢測。然而，社聯向當中11間認可化驗所查詢，只有2間回覆可提供上門檢測及收集樣本化驗服務，8間回覆未能提供服務，另有1間尚未回覆，認為認可的化驗所寥寥可數。

至於院舍如選擇自行安排檢測，可向社署申請每個樣本240元的檢測資助，惟社聯指部分認可化驗所的報價及每個上門檢測費用均遠超此數，批評政府的資助金額明顯不足。

社聯又引述業界指，由於院舍人手一向緊張，加上最近疫情擴散，機構為保障院友的安全，採取謹慎的態度，不時會安排居於疫廈或子女於疫校讀書的員工在家工作，令院舍人手情況如雪上加霜，認為一星期檢測一次並不可行，建議兩星期一檢。

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責任編輯：郭詩詩