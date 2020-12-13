【香港愛情故事】龔慈恩完美演繹慘情師奶　全職主婦為家庭付出青春卻被忽略【有片】

▲ 《香港愛情故事》劇情夠晒貼地。

TVB新劇《香港愛情故事》口碑不俗，題材夠生活化引起不少觀眾共鳴，劇裡龔慈恩演的家庭主婦莫少霞與丈夫陳漢聲（白彪飾）面對暮年感情危機。

其實龔慈恩在《香港愛情故事》的角色可說是全職主婦的縮影，她為家庭付出30多年，卻換來丈夫陳漢聲（白彪飾）日夜嘮叨及喝駡，其中一幕講述少霞被丈夫大家罵是「蛀米大蟲」，那種不獲丈夫的體諒，可能道盡不少女人的心聲。

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▲ 白彪跟龔慈恩劇裡面對婚姻危機。

全職媽媽之苦

於《香港愛情故事》第1集裡，已交代龔慈恩飾演的莫少霞因難忍丈夫白彪飾）的大男人性格，於是在生日當天許了離婚這「願望」。當他們於律師樓辦離婚時，由於少霞拒索取贍養費，律師卻說至少象徵性索取一元贍養費作保障，在旁的丈夫漢聲卻沒情說：「我養咗佢咁多年，我一個仙都唔會畀佢！」

在丈夫眼裡，少霞這種全職媽媽似乎不事生產，啞忍丈夫喝駡的少霞多年來只是逆來順受。

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土地供應問題

當二人在分居之時，由於少霞未能搬離住所，除了分房睡之外，二人無論食飯、做家務也要分得一清二楚，當少霞打算交「租金」給漢聲時，卻被大罵「你要計呀嘛，同你計到底，那麼多年成隻蛀米大蟲」

慘被奚落的少霞卻只能低聲就：「我日日做到隻狗咁你還說我是蛀米大蟲！」即使她勇敢反抗，也帶著一點無力感，認真可憐。

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▲ 龔慈恩演的全職主婦一角，道出不少女性心聲。

少霞這角色可說是全職主婦的縮影，其實當全職媽媽比上班更辛苦，除了賣餸煮飯及打理家頭細務，又要照料兒女，這份「終身職業」更是全年無休又無糧出，某時更不獲丈夫及家人體諒時，真的有苦自己知。

現實中，現年57歲的龔慈恩近年復出電視圈，早年於《飛虎》跟吳岱融演夫婦，劇集播出後即被網民大讚演技大躍進，除完美演繹全職家庭主婦這角色外，早前於《使徒行者3》裡挑戰黑警的角色亦獲好評。