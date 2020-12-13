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【戰火情書】打仗3年撰200封「二戰情書」　75年後重見天日曝戰火中的愛情故事

親子 14:16 2020/12/13

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在打仗期間，也不忘向心愛之人撰寫一封又一封情信。

現代人愈來愈少用書信溝通，但在以往未有手機和電腦時，書信卻是主要的通訊渠道，更有不少人手寫情信來表達愛意。近日，有在法國工作的環境研究員，發現一個被當成垃圾丟棄的紙皮箱，裡面竟藏有逾200封二次世界大戰時的情書，她在網上尋人，成功找到收信人的後代。

據外媒報道，在法國南部普羅旺斯工作的女環境研究員Cécile，12月初在其工作的廢物回收中心接獲一個紙皮箱，她檢查時除了發現多份60至70年代的舊報紙，更有一堆陳舊發黃的信件，數量多達逾200封。

200封二戰情書重見天日

這些信件約在1942至1945年撰寫，也就是二次大戰時代，是一名到外地從軍的男子Pierre寫給名為Aimée Randonnet女子的情信，內容寫著他從軍時日常生活和孤獨。Cécile認為，男子的心意非常難得，希望可以物歸原主，於是在Twitter發文尋人。

雖然事隔75年，但這樣的心意不該被埋沒。請幫忙找到她的孩子或孫子，我不想讓它們被丟在垃圾桶裡。

Cécile在12月2日發帖，事件引起當地市民關注，連西班牙媒體亦有報道，短短24小時內已有逾萬次轉載。

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尋獲物主女兒

在網民齊心協助下，帖文先被Aimée的侄兒看到，並將有關訊息轉發給Aimée 65歲的女兒Claudine，Claudine收到電話時，簡直難以置信。Claudine表示，Pierre和Aimée是她的父母，爸爸在二戰時從軍3年，後來回國與媽媽結婚，並誕下兩名女兒。不過，Aimée已在2014年以86歲之齡離世。

女兒表示，這批信件在早年搬屋時弄失，一直遍尋不果，沒想到如今竟能再見到這些情信，重新獲得這份父母留下的珍貴寶物。她表示，之後將與2名兒子一起讀信件，

這是家族的寶藏，裡面充滿著回憶。能看到父母的書信，感受他們的愛，感覺很有趣。

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責任編輯：王明芳 

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