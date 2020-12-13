市建局觀塘第二及三發展區已取入伙紙　基座商場料明年4月開業　

▲ 韋志成上周探訪觀塘的街頭補鞋匠－福嫂，為她解決搬遷時的經營困難。（韋志成網誌）

市建局觀塘市中心重建項目（K7），行政總監韋志成指第二、三發展區工程已如期完工，並完成法定驗收，取得政府「入伙紙」。項目內的商場預計明年4月營業；至於公共運輸交匯處及小販市集，亦會在相關政府部門完成驗收及接管後，相繼投入運作。

韋志成於網誌稱，在第二、三發展區的項目工程上，因應疫情的「社交距離」措施和「居家工作」安排，一度影響地盤工程進度，不過項目團隊已追回進度，能按原訂時間於上月底完工，也完成法定驗收工作，取得「入伙紙」。工程團隊正進行商場內部裝修、機電系統測試及細部設施的執修工作，盼儘早將場地移交予物管團隊。

其中15個曾於第五發展區違規構築物經營的用戶，將會遷入商場內的預留店舖區—「裕民里」復業。市建局已在今年中安排經營者到場視察，了解商場的出入口、上落貨路線、汽車泊位和其他設施配套，為他們日後搬遷作準備。市建局亦為經營者舉辦簡報會，解釋商場的營運安排和租約條款。早前經營者已選定舖位，待他們簽署租約後，預計明年1月可收舖。

韋志成稱重建過程中，會遇到大大小小的民生以至經營者搬遷問題。儘管問題複雜，市建局團隊一直抱着「以人為先」的理念，耐心處理每一宗個案。

市建局隨後將完成餘下第四及第五發展區的清場工作，推進整個觀塘市中心重建項目。韋志成稱第五發展區內超過九成的違規構築物佔用人，接受市建局的搬遷方案、交出構築物讓局方清拆，該地段的土地及所有業權已於去年8月復歸政府。

按既定程序，政府於去年底已向該處6個仍未願意遷出的違規構築物佔用人，發出傳訊令狀，收回其構築物及所佔用的土地，法庭亦於今年10月頒下判決，有關佔用人須交回他們所佔用的構築物。

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責任編輯：吳卓峰