【屯門大媽】屯門娜娜大媽團現旺角一街六檔 捧場長者除罩飲酒惹眾怒

▲ 一度消失的大媽歌舞團近日再次出現在旺角街頭賣唱，甚至出現「一街六檔」盛況。

曾在屯門公園騷首弄姿地載歌載舞、引起網絡高度關注的「娜娜」，近日被發現轉戰旺角街頭賣唱。有街坊日前發現一度消失的大媽歌舞團近日再次出現在旺角街頭，甚至出現「一街六檔」盛況。油尖旺區議員朱江瑋昨日（12日）晚上持大聲公開咪勸退，形容其噪音「係咁轟」嚴重滋擾居民，又指：「𠵱度唔啱你搵食㗎！」

▲ 娜娜IG照片顯示她曾現身旺角。 (網上圖片)

朱江瑋表示，日前接獲街坊投訴，近日大媽歌舞團再度湧現旺角街頭，單是在亞皆老街與彌敦道一帶，曾有六檔並排演出。表演者為蓋過同行聲浪，以揚聲器播歌「鬥大聲」，有街坊更指曾見到「屯門娜娜」，令他深感不妙。

在場圍觀的長者聚集，脫下口罩飲啤酒，造成噪音及有群聚感染風險，區議員和街坊都擔心情況越演越烈。

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區議員開咪擊退大媽團

昨晚再有大媽團在惠豐中心對開演唱，朱江瑋持大聲公到場勸喻，指自己雖無權驅趕，但其行為已違反限聚令，而現時罰款已增至5000元，希望表演者自律離開，

我就企喺度，你哋今日唔走，我唔走啦！......我接到投訴都要出嚟，我要話畀新嚟搵食的朋友聽，𠵱度唔啱你搵食㗎！

朱江瑋開咪惹起捧場長者不滿，甚至上前與他理論指：「你有咩證據收到街坊投訴好嘈？」在場街坊則上前向捧場人士指「不滿議員可以報警」，並有途經市民對區議員豎姆指讚好。

擾攘近20分鐘後，朱江瑋最終成功擊退大媽團，令她們收拾器材離開，他在現場受訪時指，近日大媽團愈來愈多，聲浪如環迴立體聲，「係咁轟，一晚插六檔，越插越多，當年就係咁搞死菜街，完全唔理會當地人感受係唔掂嘅！」

事件引起網民討論，不少人到朱江瑋Facebook專頁留言，感謝他為街坊發聲。有網民指早在兩、三星期前已發現大媽歌舞團再度出現，認為「佢哋搞到旺角嘈音污染」，令街坊非常無奈，幸得區議員出手勸退。

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責任編輯：王明芳