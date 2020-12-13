【新冠肺炎】瑪麗醫院隔離病房污水渠滲漏　水滴濺中樓下心胸外科病房病人

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（13日）在記者會上主動公布3宗個案，包括瑪麗醫院一間隔離病房污水渠出現滲漏，導致樓下一間心胸外科病房的病人需轉到其他病房繼續留醫。

瑪麗醫院正院一間心胸外科病房昨日（12日）早上11時半，天花曾出現滲漏，病房對上為隔離病房，住有新冠肺炎確診者，工程人員檢測後發現有關隔離病房污水渠出現滲漏，水滴滲漏到下層的天花，導致樓下的心胸外科病房天花出現水滴，一名病人的小腿被水滴濺中。

醫院感染控制組隨後到病房檢查事件成因及病人情況，認為感染風險很低，但為審慎起見，被濺中的男病人已立即安排轉到獨立病房繼續留醫；有關心胸外科病房昨日已完成緊急維修及完成滲漏檢測；院方已安排13名心胸外科病人暫時轉到其他病房繼續接受治療。維修期間，隔離病房服務無受影響，心胸外科病房已圍封部分範圍進行徹底消毒。因病牀調動，原定排名周一（14日）進行的4宗心胸外科非緊急手術將延期進行，院方會逐一通知受影響病人及重新安排手術時間。院方對事件受影響的病人致歉，已將事件通報醫管局。

大埔那打素醫院骨科一名矯形及創傷科女護士於12月11日發燒，到馬鞍山家庭醫學中心求診及接受深喉唾液測試，翌日初步結果呈陽性，將被送往亞博社區治療設施留醫。她於12月11日最後一日上班，工作期間無接觸確診病，感染控制組得知後即時展開接觸追蹤，有8名職員曾一同用膳，被界定為密切接觸者，需接受隔離檢疫，其中7人已接受檢測，結果呈陰性。該護士工作期間有按指引佩戴合適防護裝備，因此無病人被列為密切接觸者，但為審慎起見，院方安排曾接觸她的6名病人及相關病房職員接受檢測及醫學監察，有關病人結果呈陰性，院方已為相關病房、職員茶水間及更衣室進行消毒。

屯門醫院新生嬰兒深切治療部一名女病人服務助理，於上周五（11日）上午有上呼吸道感染病徵 ，周六（12日）早上到屯門醫院職員診所求醫，其當時留下的深喉唾液樣本於當日黃昏結果呈初步陽性。該職員於上周一（7日）已開始放大假，故病毒潛伏期沒有接觸病人，故無病人受影響，她昨日得知結果前曾十短暫回醫院，但無進入病房，曾與她接洽的女文員會被列為「其他接觸者」，需接受28日醫學監察。

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責任編輯：馮琪雅