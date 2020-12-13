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【新冠肺炎】歌舞群組增7人確診　包括麗晶花園第6座Ｄ室再多4人染疫

社會 16:43 2020/12/13

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增95宗確診個案，92宗涉及本地感染，包括51宗與早前確診個案相關。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞見記者交代最新疫情。

歌舞群組再增7人染疫，包括葵盛西邨第8座5樓再多一人確診、麗晶花園第6座多4人確診，群組至今已有724人確診。

張竹君表示，麗晶花園第6座D室多4人確診，涉及第7510、7511、7512及7515宗確診個案，包括部分早前確診者密切接觸者；亦再多一個D室單位染疫，屬相對低層單位，涉及2宗個案(第7510及7511宗確診個案)，現時已有6個單位受影響。

中心將於12月19日發出公告，為麗晶花園第6座人士於12月20日至24日作第二次檢測，以找出長潛伏期的個案。

至於葵盛西邨第8座亦增一人確診，屬第7468宗確診個案，現時5樓已有9個單位染疫，涉及15宗個案。中心亦將於12月17日發出公告，為葵盛西邨第8座人士於12月18日至22日作第二次檢測，以找出長潛伏期的個案。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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