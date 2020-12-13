【惹火帖文】帶子女露營生火惹爭議　柳俊江遭網民圍攻：為何你覺得是草地

▲ 柳俊江於野外生火遭網民圍攻。

前無綫新聞主播，現年39歲的柳俊江於10月傳出婚姻亮紅燈，而柳俊江未有正面回應事件，不過他依然積極過活，除了勤做運動操弗身型外，又不時帶一對仔女郊遊。昨晚（12日）柳俊江於個人社交平台分享一張跟子女野外露營的相片，不過照片中見他在野外生火，此舉令他被網友狂轟，有網民更勸籲：「請不要在野外直接生火，無論是否草地」。

【婚變疑雲】柳俊江疑發表離婚宣言 暗示跟太太十年情斷：為自己而活

▲ 柳俊江帶子女露營。（取自instagram）

人稱「柳爺」的柳俊江昨晚於社交平台分享一張兒子欣賞星空的背影照，當中寫道：「疏肝嘅背影 #wildcamping #山系孩子。」從照片中所見，柳俊江應該帶同子女野外露營，更於地上堆起石頭生火。

原本是享受天倫樂，不過帖文卻令柳俊江被圍剿。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 自從傳出婚變，柳俊江被指消瘦不少。（取自instagram） ▲ 柳俊江很疼錫一對於兒女。

只因野外生火有機會引發山火，另外亦會影響生態，故網民們紛紛於社交平台留言圍攻柳俊江。

有網民留言：「請唔好起野外直接生火，無論係唔係草地，柳先生你好大影響力的，教育孩子教育網民。」「閣下係公眾人物 香港地少人多 如果個個在草地直接生火 郊外有幾多草地 ？」

【婚變疑雲】前主播柳俊江認曾與太太朋友衝突 柳爺公開道歉並稱：一場誤會

亦有網民指柳俊江欠經驗，提議他下次帶個焚火台。

對於被圍攻，柳俊江也有回應網民，他說：「點解你覺得呢個係草地。」其後更澄清該處是海灘。

柳俊江於10月9日在觀塘偉業街金洋茶室發生毆鬥被捕，據悉當時太太雷康怡與一名25歲的男友人於上址用膳，柳俊江突然出現，並與該名25歲的無業男子發生爭執繼而動武。

▲ 今年10月傳出柳俊江婚變消息。（取自instagram）

之後柳俊江已就事件道歉，及後又傳出他與結婚十年的太太鬧婚變，二人處於分居狀態，當時柳爺刪掉社交網內跟太太的合照，二人在instagram又互相取消關注。

未幾柳俊江於社交平台發文，寫下一段疑似離婚宣言：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」

當中強調過去十多年如像發夢，以後要為自己而活，便似有所指，不過，柳俊江至今未就發言回應或解畫。