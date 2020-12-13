【新冠肺炎】天晉匯一期翹子醫務中心診所助理確診　最後上班日為12月5日

▲ 天晉匯一期翹子醫務中心診所助理確診。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（13日）新增95宗確診個案，包括3宗輸入個案及92宗本地感染，其中41宗為源頭不明個案，有40宗與其他個案相關病例，另有逾70宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

▲ 一名任職婦產專科「翹子醫務中心」的診所助理確診。（網上圖片）

張竹君指，天晉匯一期「翹子醫務中心」一名診所助理確診，最後上班日為12月5日，12月7日有咳嗽，當局會就診所的職員及病人情況再作跟進，並希望病人如在其傳染期間到過診所可做病毒檢測。

政務司司長張建宗表示，科興控股的首批100萬劑量最快可望於明年1月到港，連同復星醫藥的最多750萬劑量的mRNA疫苗，首批100萬劑量的疫苗預計最快明年第一季交付，兩款疫苗，在每人接種兩劑的情況下，採購量足夠覆蓋全港人口。詳情即看：【下一頁】

港府早前宣布由12月22日起實施指定檢疫酒店計劃，規定所有從中國以外其他國家抵港人士，必須按相關規例的指示在指定酒店接受14天強制檢疫。公務員事務局局長聶德權表示，個別酒店或可於本周五（18日）起提早作指定酒店，當局將於未來一至兩日公布。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩