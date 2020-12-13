【新冠肺炎】陳茂波：支援被關閉處所只杯水車薪　管好疫情讓百業復常

▲ 財政司司長陳茂波表示，利用公共資源支援受影響處所「非長久之計」。（財政司司長網誌）

財政司司長陳茂波表示，對於因為防控措施，而被政府要求暫時關閉，或限制營業的處所，利用公共資源提供一定支援是情理之中，卻只是杯水車薪，「非長久之計」。最重要是管控好疫情，讓百業恢復正常營運，市民恢復日常生活，「畢竟政府資源有限」。

陳茂波今在網誌上稱，2021年將會是充滿不確定性的一年，為應對未來可能出現的變化，在編制來年的財政預算案時，當局需為公共資源的運用，釐訂先後緩急，留有彈性。他強調，考慮到疫情往後的發展仍難免起伏，政府必須保留財政實力，以應付已知和不時之需。

他指出，政府無意追求財政儲備的不斷累積，會因應整體社會的需要，以及長遠發展的利益，運用資源，當局的公共理財原則始終是「應使則使」、「短長期兼顧」，冀以有限的資源發揮最大的槓桿效益，推動社會和經濟的穩定發展。

另外，陳茂波又指，新冠肺炎疫苗的接種，被視為最能有效管控和遏止疫情蔓延的辦法，但在全球層面，疫苗是處於求過於供的狀況，而市民接種疫苗的速度，以及社會對疫苗的接受程度，都會影響其對疫情控制的成效。

即使增添了疫苗作為抗疫的重要工具，陳茂波呼籲市民明年不能掉以輕心，需時刻保持警惕，做好管控疫情工作，避免疫情再反彈，對已疲弱不堪的經濟和民生加添壓力。

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責任編輯：尹櫻霖