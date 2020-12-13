【新冠肺炎】單日錄得41宗源頭不明個案　第四波疫情以來最高

▲ 今日錄得41宗源頭不明個案。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（13日）新增95宗確診個案，包括3宗輸入個案及92宗本地感染，其中41宗為源頭不明個案，有40宗與其他個案相關病例，另有逾70宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

今日錄得41宗源頭不明個案，為第四波疫情以來數字最高，張竹君指出，不明感染個案數字佔確診個案的比例非常高，而目前的確診個案反映一至兩星期前情況，希望之後的情況可以有好轉。至於被問到港府收緊防疫措施是否欠缺成效，張竹君表示仍需時間反映情況。何婉霞亦提醒市民勿掉以輕心，切勿飯聚，做好防疫措施，減低感染風險。

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩