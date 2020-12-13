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【新冠肺炎】港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓現小型爆發　涉及3至4名清潔工

社會 17:56 2020/12/13

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓有3至4名員工確診及初步確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容當處出現小型爆發。

早前12月10日公布確診的第7,192宗52歲女病人，於港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓任清潔工，12月2日不適，12月5日最後一天工作。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者至今未找到感染源頭，有機會於當處傳播，曾提及認識確診人士，惟仍需覆檢跟進確認。

她形容，當處確有清潔工小型爆發，涉及3至4人受感染，部分屬初步確診個案，中心將了解有多少人需要接受檢疫。

她續指，現時社區個案多，於多人出入口岸做清潔，有受感染及爆發機會亦不出奇，而此類辦公室及工作地方的小型爆發亦多。

張竹君解釋，現時發現3至4人的爆發個案好多，發現大多屬人傳人感染，亦有可能是共用換衫房或一同食飯都屬高危，會通知作清潔，強調當已知第一個案時或已傳播開去，及後會再現其他相關個案。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

疫情 張竹君 衞生防護中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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