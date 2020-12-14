【育兒心得】讓孩子自選喜愛樂器能成終身嗜好　指揮爸爸：陪伴是最好的教育

▲ 指揮爸爸麥浩泉鼓勵父母應要尊重子女選擇樂器的意願，才可以讓音樂學習之路能持久。

港童大多自細學習樂器，但不一定可以持久學習。香港樂聯青年音樂協會主席麥浩泉(Felix)，是資深指揮，也是一位爸爸，他常鼓勵父母應要尊重子女選擇樂器的意願，才可以讓音樂學習之路能持久。

首位被委任為中奧音樂交流顧問的港人

Felix小二已學習小號，中學參加學校樂團，並因此有機會領略指揮的工作，會考後他因連續考獲兩個日本獎學金，到當地主修作曲和指揮。「我小二學習小號，中學參加學校樂團，並因此有機會領略指揮的工作。」他笑言留學前連電飯煲掣也不懂按，4年間學會獨立，畢業那年，日本文部省頒發日本專門試資格給他，肯定他有能力在日本從事音樂工作，直至今天，他仍定期回日探訪老師，交流音樂。

▲ Felix謂樂團影響自己很深，也是在樂團訓練中，讓他燃點日後學習指揮的夢想，並在大學修讀指揮，並在畢業後決定回港推動本地樂團文化。(黃建輝攝)

現在他一邊從事音樂教育，擔任4間小學的樂團總監，其主理的樂團曾策劃無數音樂會，包括早於2005年時，他已為3歲孩童設計音樂會，把著名卡通樂曲編成管弦樂版本，讓他們領略；並曾為香港導盲犬協會策劃首個可以讓狗狗入場的音樂會，他亦親自飾盲人擔鋼演出10分鐘的微電影。

▲ 其樂團與不同學校的同學，曾組成聯校樂團在星光大道表演。(受訪者提供)

近年他因積極推動古典音樂文化，獲奧地利官方組織「奧中音樂教育文化促進協會」委任為唯一一位港人顧問。他形容自己的角色是一道橋樑。

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「讓當地教育者認識我們的同學，在學習古典音樂的取向和習慣；歐洲才身有比較多元化的音樂教學法，孩子容易接觸到古典樂；相對港孩傾向直接透過學樂器，那是兩地教育環境不同；而我也不反對3歲學樂器，重點是有好的預備！」

選對樂器才是好的起步

Felix常受邀向家長講解音樂教育，他指出，傳統上家長多是以樂器大細和價錢來為子女選擇，但其實無論小朋友幾歲，對音樂都會有感受；故應按小朋友意願，他們有機會選擇，日後在音樂學習上才不容易放棄，並更希望求進步。

▲ 他指導學生在管弦樂器基礎課程，初步認識樂器特色。(受訪者提供)

現時其音樂教育機構Infinity Music Workshop設有一年長的管弦樂器基礎課程，讓小朋友初步認識樂器特色，包括讓他們觀察、聆聽及試吹樂器。「我認為音樂和人，也是講求匹配，人人有不同喜好，有些小朋友喜歡某種音色或音域，那也是頗主觀的感受。」他強調學習音樂必然有挑戰，但若小朋友是自己選樂器，會願意克服困難。

若他們同時有玩樂團，那是雙重培養，自己學的好處是掌握技巧，在樂團可以跟人夾歌，建立友誼，很多人長大後沒從事音樂工作，也會找回樂團朋友一起玩音樂。 音樂不應只是興趣課程，最理想是做到成為終身嗜好。

父子兵齊考一級唱歌試 沒強制孩子天天練樂器

Felix囝囝分別是5歲及2歲，他也是大仔的小號老師，擁有一副孩子臉的他，語調柔和，他笑謂在育兒上會銘記聖經《雅各書》的話：快快的聽，慢慢的說，慢慢的動怒。「我不是教徒，但這價值觀對我教小朋友很有用！在日常的指揮工作、教學和育兒，我都是很心平氣和。在台上我是指揮，要領導樂手，然而當領袖並非要用氣場去進行指導工作，而是良好的溝通能力，回在台下我也在學習引導兒子。」

他需要指導4間小學的樂團，加上定期回日本及到奧地利工作，自言非常忙碌；而他太太的工時也是相當長。「但我們同樣珍惜小朋友成長，至今我們也堅持每天必定伴讀。」兩兄弟同樣在八月大時上playgroup，他選擇每天陪完大仔上堂才上班，堅持了2年。

我相信陪伴是最好的教育，我不想假手於人！

其大仔性格內向，他便鼓勵兒子學唱歌，並在他3歲時跟他一齊報考一級唱歌試，「我們練同一批歌仔，記得考試那天，只有我一個大人，還見到自己的學生，想起來也很有趣。」他謂近兩年，5歲的大仔已吹到3級小號水平，加上學游水，慢慢有了自信表達自己，也交了不少好朋友。

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「但我並沒有要求他天天練習，主要是我自己也常在家吹小號，有一天發現沒有大人在家，他主動要求要練小號；我只著重灌輸學音樂要有責任感，例如要求他吹完要自己收拾、清洗號咀。我在日本留學時，喜歡上烹飪，現在我跟兒子的主要活動，便是指導他們獨自洗菜和預備食材，這是我們很重要的交流活動。」

疫情下考皇家音樂試 需要更高心理質素

疫情下其機構的導師，多改成網課，他謂自己預見日後本地音樂教學應會實體和網上交替並存。他坦言疫情對音樂老師打擊很大，不少同行迫於轉行才可維持生計；不只老師教學要變陣，同學現在考音樂試也是一樣需要更高應變力。

他解釋，以往英國皇家音樂學院樂器考試是面對面考，只需考3首歌，但現在由學生交錄影代替，需要由3首增至4首歌，及要求一take過演出，這種以交影片考核的前期工作，本來就相當複雜。「例如同學錄影演奏時不能NG，會很緊張，相對實體考核時，曲和曲中間有過場時間，並會有老師現場應對，學生較能有空間調節心理；故錄影考核模式的壓力是相當大。」

▲ Felix囝囝分別是5歲及2歲，他也是大仔的小號老師。(受訪者提供)

日本留學明白做人要用心

Felix視日本為第二個家，他謂留學4年對他是影響一生，找到個人理想及溝通能力，他回想當年為了掌握日文，曾在便利店打工長達3年，當年的日本便利店老闆，會用含蓄方面，指示店員工作，也讓他獲益良多。

「在日本生活很多的經歷，對我日後有很大影響！例如便利店工作，有次老問著我把貨品上架，執完一次又一次，他都要我推倒重來，卻一直不告訴我原因......最後我才釋然，老闆期望我能把食品盒的食品到期日向出，讓顧客一眼便看到，方便客人不必轉動食品盒。」他謂當時年少氣盛，只感到生氣，數年後才明白老闆的信息。

「做任何事最好用心思考答案......若果當時老闆直接告訴我原因，我便不會記到今天。」Felix說。

記者：胡麗珊